Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан

2 капли на втулку — и в моем туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей

Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа

«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов

Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР

Эти 5 дорам-триллеров заслуженно получили от 7 до 8 на Кинопоиске — заставят ваше сердце биться в два раза быстрее

Нельзя просто так взять и пройти этот тест: 7 вопросов осилят лишь истинные фанаты «Властелина колец»

Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»

Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»

Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой