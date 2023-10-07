Шун Токиноя — старшеклассник, живущий с матерью и младшей сестрой. После трагедии, в которой погиб его отец, а сестра получила травму, он решил отказаться от своей любимой игры и устроился на работу в киберспортивное кафе «Фокс Ван». Теперь он посвящает всё время учёбе и работе, лишь изредка общаясь с друзьями-геймерами. Однако его жизнь резко меняется, когда он узнает, что кафе по уши в долгах. Вместе с друзьями он решает участвовать в киберспортивном турнире «Чемпионат Заскерион», чтобы выиграть деньги и спасти кафе. Ситуация усложняется, когда Шун узнаёт, что его соперником будет его бывший напарник по играм — Бакурецу.