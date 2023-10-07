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Постер сериала Наш дождливый протокол
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Киноафиша Сериалы Наш дождливый протокол

Наш дождливый протокол (2023 - …)

Our Rainy Protocol 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Шун Токиноя — старшеклассник, живущий с матерью и младшей сестрой. После трагедии, в которой погиб его отец, а сестра получила травму, он решил отказаться от своей любимой игры и устроился на работу в киберспортивное кафе «Фокс Ван». Теперь он посвящает всё время учёбе и работе, лишь изредка общаясь с друзьями-геймерами. Однако его жизнь резко меняется, когда он узнает, что кафе по уши в долгах. Вместе с друзьями он решает участвовать в киберспортивном турнире «Чемпионат Заскерион», чтобы выиграть деньги и спасти кафе. Ситуация усложняется, когда Шун узнаёт, что его соперником будет его бывший напарник по играм — Бакурецу.

В ролях
В ролях
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Кэнсё Оно
Tomokazu Sugita
Рёхэй Кимура
Момо Асакура
Тарусукэ Сингаки
Тарусукэ Сингаки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Сезоны
Наш дождливый протокол - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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