Цитаты из сериала Ранма 1/2

Ранма Саотоме [повторяется, Акане] Ты такая несимпатичная!
Ranma Saotome [В ванной, после того как вернулся в мальчика] Можно выйти и так...
[Акане заходит, думая, что он в женском обличье]
Ranma Saotome [смотрит на Акане, которая не одета] Ух ты...
[Акане и Ранма несколько секунд смотрят друг на друга, оставаясь нагими, затем она, наконец, закрывает занавеску, одевается и уходит]
Ranma Saotome [Ранма смотрит на себя с неловкостью]
Akane Tendo [Закрывает за собой дверь, делает глубокий вдох и, наконец, кричит] АААААААААААААААААААААААААААААААААААА!
Ранма Саотоме [после того, как Акадэ снова его высмеивает] Ты такая... ТАКАЯ... милая...
Ranma Saotome Вот она! Наконец-то, моё настоящее тело!
[Акане представляет себе Ранму и Набики вместе]
Набики Тендо О, Ранма, не надо! Мы даже не женаты еще!
Ранма Саотоме Давай, малышка! Дай папе немного любви!
Набики Тэндо [перед тем как Ранма выходит с Куно в женском облике] Это же Куно, помнишь? А что если он не сможет СЕБЯ сдержать?
Акане Тэндо Ох... Она права... А что если он...?
[Мысли Акане]
Татэваки Куно Волшебный меч, сделай меня ОДИНОКИМ с Девушкой в Хвостиках!
Ранма Саотоме [соблазнительно] Хочешь этого, детка? Получи!
[подмигивает]
Татэваки Куно Я иду!
[Конец мыслей Акане]
Акане Тэндо АААААА!
Ранма Саотоме [с отвращением] ЭЭЭЕЙГХ! Даже не ШУТЬ об этом, ладно?
[бежит к зеркалу]
Ранма Саотоме Ты думаешь, мне стоит побриться?
Гэнма Саотоме Хочешь, я помогу тебе с макияжем?
Акане Тэндо ...Ранма...!
Рёга Хибики Я слышал про гадание и рисовые лепешки.
Ранма Сатоомэ О, блин!
Рёга Хибики Я думаю, я EXACTLY понимаю, как ты себя чувствуешь, Ранма. Я тоже не знаю, что делать!
Ранма Сатоомэ Что ты имеешь в виду?
Рёга Хибики ...Как только мы с Акане поженимся...
[в восторге]
Рёга Хибики КАК Я ДОЛЖЕН ЕЁ НАЗЫВАТЬ? "ДОРОГАЯ"? "ЛЮБИМАЯ"? "СЛАДКОЕ ЛИЦО"? "МАЛЕНЬКАЯ КУКЛА"?
[Ранма бьёт Рёгу в лицо]
Ранма Сатоомэ Заткнись!
Рёга Хибики [У него теперь синяки, но он всё равно в восторге] Ну и что с синяком в такой день? Может, я просто продолжу звать её "Акане" какое-то время и посмотрю, как ЭТО пойдёт!
Ранма Сатоомэ ...
Рёга Хибики ...И, может быть, Акане сможет звать меня "Рёга" какое-то время! Или, возможно, даже "Мой Любимый Муж"! Нет, это слишком формально, думаю. Так что как насчёт чего-то более повседневного, как "Дорогой" или "Сладкий"? Ой, ЭТО мило! Или может быть что-то оригинальное, как "Пудинг"! "Акане" "Пудинг"! "Акане" "Пудинг"! "Акане" "Пудинг"! ПУДИНГ!! ПУДИНГ!!! ВСЁ ЗВУЧИТ КАК ПУДИНГ!!!
[Ранма обливает Рёгу холодной водой и превращает его в свинью]
Рёга Хибики [Воет от ярости и бьёт Ранму в лицо]
Ранма Сатоомэ АУ!
[начинается потасовка]
Ранма Сатоомэ УБЕРИСЬ ОТ МЕНЯ, ТЫ СУМАСШЕДШАЯ СВИНЬЯ!!!
Ranma Saotome [Говоря о Хаппосае, который волшебным образом привязан к нему] С этого момента мы будем жить вместе, как сиамские близнецы!
