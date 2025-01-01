Рёга Хибики
Я слышал про гадание и рисовые лепешки.
Ранма Сатоомэ
О, блин!
Рёга Хибики
Я думаю, я EXACTLY понимаю, как ты себя чувствуешь, Ранма. Я тоже не знаю, что делать!
Ранма Сатоомэ
Что ты имеешь в виду?
Рёга Хибики
...Как только мы с Акане поженимся...
[в восторге]
Рёга Хибики
КАК Я ДОЛЖЕН ЕЁ НАЗЫВАТЬ? "ДОРОГАЯ"? "ЛЮБИМАЯ"? "СЛАДКОЕ ЛИЦО"? "МАЛЕНЬКАЯ КУКЛА"?
[Ранма бьёт Рёгу в лицо]
Ранма Сатоомэ
Заткнись!
Рёга Хибики
[У него теперь синяки, но он всё равно в восторге] Ну и что с синяком в такой день? Может, я просто продолжу звать её "Акане" какое-то время и посмотрю, как ЭТО пойдёт!
Ранма Сатоомэ
...
Рёга Хибики
...И, может быть, Акане сможет звать меня "Рёга" какое-то время! Или, возможно, даже "Мой Любимый Муж"! Нет, это слишком формально, думаю. Так что как насчёт чего-то более повседневного, как "Дорогой" или "Сладкий"? Ой, ЭТО мило! Или может быть что-то оригинальное, как "Пудинг"! "Акане" "Пудинг"! "Акане" "Пудинг"! "Акане" "Пудинг"! ПУДИНГ!! ПУДИНГ!!! ВСЁ ЗВУЧИТ КАК ПУДИНГ!!!
[Ранма обливает Рёгу холодной водой и превращает его в свинью]
Рёга Хибики
[Воет от ярости и бьёт Ранму в лицо]
Ранма Сатоомэ
АУ!
[начинается потасовка]
Ранма Сатоомэ
УБЕРИСЬ ОТ МЕНЯ, ТЫ СУМАСШЕДШАЯ СВИНЬЯ!!!