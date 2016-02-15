В 1 сезоне 2 серии сериала «11.12.63» педагог Джейк начинает все с чистого листа в 1960 году и приступает к работе над спасением президента Кеннеди. Но для начала он хочет уберечь от страшной гибели семью искалеченного уборщика.
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