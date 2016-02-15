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Киноафиша Сериалы 11.22.63 Сезоны Сезон 1 Серия 2

11.22.63 2016 2 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Кроличья нора
Сезон 1 / Серия 1 15 февраля 2016
Бойня
Сезон 1 / Серия 2 22 февраля 2016
Другие голоса, другие комнаты
Сезон 1 / Серия 3 29 февраля 2016
Глаза Техаса
Сезон 1 / Серия 4 7 марта 2016
Правда
Сезон 1 / Серия 5 14 марта 2016
С днём рождения, Ли Харви Освальд
Сезон 1 / Серия 6 21 марта 2016
Солдатик
Сезон 1 / Серия 7 28 марта 2016
Тот самый день
Сезон 1 / Серия 8 4 апреля 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «11.12.63» педагог Джейк начинает все с чистого листа в 1960 году и приступает к работе над спасением президента Кеннеди. Но для начала он хочет уберечь от страшной гибели семью искалеченного уборщика. 

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