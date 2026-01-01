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Шторы в спальне – пережиток прошлого: вот что уже давно вешают на окна в Европе – спасает от жары, украшает комнату
Пирожное «картошка» в СССР таяло во рту, а сейчас как пластилин: вот из-за чего
Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан
Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»
«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома
3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»
От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)
Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры
Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор
Культовый боевик нулевых получил полностью «женскую» версию: «Графика хуже, чем 25 лет назад, это что за позорище?» (фото)
«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело
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