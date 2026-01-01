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Киноафиша Сериалы Время Евы Кадры

Кадры из сериала «Время Евы»

Вся информация о сериале
Пирожное «картошка» в СССР таяло во рту, а сейчас как пластилин: вот из-за чего
Три капли на ватный диск — и унитаз засиял как алмаз: ни единого желтого пятнышка не останется безо всяких «Доместосов»
Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня
Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»
29 000 зрителей уже ждут: корейский «Извне» со звездой «Игры в кальмара» покажут в кино – обводите дату
«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома
«Не стыдно показать иностранцам»: 5 свежих русских сериалов всерьез ставят вровень с «Игрой престолов» – №2 со звездой «Слова пацана»
Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры
«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело
От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)
«Каверин – русский Уолтер Уайт»: пересмотрел «Бригаду» 25 лет спустя и понял – герой Панина круче Саши Белого буквально во всем
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