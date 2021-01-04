Ллойд – начинающий искатель приключений с амбициозной мечтой. Он стремится обрести настоящую силу, для чего ему нужно добраться до столицы. Несмотря на то, что его соседи и знакомые считают его слабаком, это не мешает Ллойду покинуть родную деревню, которая, как оказалось, расположена рядом с одним из самых опасных подземелий мира. Считая себя слабым, Ллойд приезжает в город, где собираются другие искатели приключений, и неожиданно понимает, что разрыв в их силах гораздо больше, чем он предполагал.