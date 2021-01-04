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Постер сериала История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем
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Киноафиша Сериалы История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем

История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем (2021 - …)

Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu Youna Monogatari 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Ллойд – начинающий искатель приключений с амбициозной мечтой. Он стремится обрести настоящую силу, для чего ему нужно добраться до столицы. Несмотря на то, что его соседи и знакомые считают его слабаком, это не мешает Ллойду покинуть родную деревню, которая, как оказалось, расположена рядом с одним из самых опасных подземелий мира. Считая себя слабым, Ллойд приезжает в город, где собираются другие искатели приключений, и неожиданно понимает, что разрыв в их силах гораздо больше, чем он предполагал.

История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем - трейлер первого сезона
История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Харука Томацу
Ai Kayano
Мао Итимити
Minami Tsuda
Сома Саито
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
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