Когда Кодака Хасэгава узнаёт, что скоро переведётся в новую школу, он решает произвести хорошее впечатление и, возможно, даже завести друзей. Однако его планы рушатся, когда из-за его светлых волос и устрашающего выражения лица его сразу же принимают за агрессивного хулигана. Проходит месяц, но из-за своей дурной репутации Кодака остаётся в одиночестве. Всё меняется, когда он случайно находит свою одноклассницу, такую же одиночку Ёдзору Микадзуки, разговаривающей с воображаемым другом в пустом классе. Обсудив свои одинокие школьные будни, Кодака и Ёдзора решают вместе справиться с трудностями в общении и заводить друзей, создавая клуб «Соседи». Этот клуб предназначен для людей, у которых нет друзей, и их ежедневные занятия включают в себя обучение социальным навыкам и тому, как вписаться в общество, что, возможно, поможет им обрести новых друзей. К ним присоединяются любительница эроге Сэна Касивадзаки и другие эксцентричные одиночки, и, возможно, Кодаке наконец удастся найти людей, которых он сможет назвать друзьями.