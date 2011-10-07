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Постер сериала У меня мало друзей
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Киноафиша Сериалы У меня мало друзей

У меня мало друзей (2011 - 2013)

Boku wa Tomodachi ga Sukunai 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Когда Кодака Хасэгава узнаёт, что скоро переведётся в новую школу, он решает произвести хорошее впечатление и, возможно, даже завести друзей. Однако его планы рушатся, когда из-за его светлых волос и устрашающего выражения лица его сразу же принимают за агрессивного хулигана. Проходит месяц, но из-за своей дурной репутации Кодака остаётся в одиночестве. Всё меняется, когда он случайно находит свою одноклассницу, такую же одиночку Ёдзору Микадзуки, разговаривающей с воображаемым другом в пустом классе. Обсудив свои одинокие школьные будни, Кодака и Ёдзора решают вместе справиться с трудностями в общении и заводить друзей, создавая клуб «Соседи». Этот клуб предназначен для людей, у которых нет друзей, и их ежедневные занятия включают в себя обучение социальным навыкам и тому, как вписаться в общество, что, возможно, поможет им обрести новых друзей. К ним присоединяются любительница эроге Сэна Касивадзаки и другие эксцентричные одиночки, и, возможно, Кодаке наконец удастся найти людей, которых он сможет назвать друзьями.

В ролях
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Марина Иноуэ
Марина Иноуэ
Yuka Iguchi
Рёхэй Кимура
Мисато Фукуэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
У меня мало друзей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
У меня мало друзей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 12 эпизодов
 
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