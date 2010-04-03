Япония, середина XIX века – время, когда многовековая изоляция страны подошла к концу, и начался период бурных изменений и потрясений, завершающий эпоху сегуната Токугава. Столкновение западной науки с восточной мудростью вызвало множество новых идей, некоторые из которых оказались весьма рискованными. Это испытал на себе Кодо Юкимура, известный целитель, который обучался у голландских специалистов. После нового приглашения в столицу, доктор Юкимура загадочно пропал. Его дочь Тидзуру, не выдержав неопределенности, переоделась юным самураем, взяла фамильный меч-кодати и отправилась в Киото, чтобы найти своего отца.