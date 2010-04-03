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Постер сериала Сказание о демонах сакуры
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Киноафиша Сериалы Сказание о демонах сакуры

Сказание о демонах сакуры (2010 - 2012)

Hakuouki 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 14 часов 10 минут

О чем сериал

Япония, середина XIX века – время, когда многовековая изоляция страны подошла к концу, и начался период бурных изменений и потрясений, завершающий эпоху сегуната Токугава. Столкновение западной науки с восточной мудростью вызвало множество новых идей, некоторые из которых оказались весьма рискованными. Это испытал на себе Кодо Юкимура, известный целитель, который обучался у голландских специалистов. После нового приглашения в столицу, доктор Юкимура загадочно пропал. Его дочь Тидзуру, не выдержав неопределенности, переоделась юным самураем, взяла фамильный меч-кодати и отправилась в Киото, чтобы найти своего отца.

Сказание о демонах сакуры - трейлер первого сезона
Сказание о демонах сакуры  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Синичиро Миками
Нобуо Тобита
Хироюки Ёсино
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми
Хоко Кувасима
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Сказание о демонах сакуры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
Сказание о демонах сакуры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 10 эпизодов
 
Сказание о демонах сакуры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 12 эпизодов
 
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