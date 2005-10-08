На протяжении веков в тени истории ведётся беспрерывная и жестокая война. Бессмертные монстры-оборотни, пьющие человеческую кровь, сталкиваются с противостоящей им организацией «Красный Щит», цель которой — уничтожать этих опасных существ. Сая Отонаси — красивая и спортивная девушка, живущая спокойной жизнью с отцом и братьями рядом с крупной американской военной базой. Однако её воспоминания охватывают лишь последний год, всё, что было раньше, будто стёрто из памяти. Но иногда ей приходят на ум ужасающие образы другой жизни — искажённые лица и потоки крови. Судьба неумолима, и однажды страшное происшествие разрушает её мирные школьные будни. Неизвестный в чёрном вручает Сае меч и приказывает сражаться. Теперь ей предстоит столкнуться со своим прошлым и открыть свою истинную сущность.