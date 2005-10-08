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Постер сериала Кровь+
Постер сериала Кровь+
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Кровь+

Кровь+ (2005 - 2006)

Blood+ 18+
Год выпуска 2005
Страна Япония
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 20 часов 50 минут

О чем сериал

На протяжении веков в тени истории ведётся беспрерывная и жестокая война. Бессмертные монстры-оборотни, пьющие человеческую кровь, сталкиваются с противостоящей им организацией «Красный Щит», цель которой — уничтожать этих опасных существ. Сая Отонаси — красивая и спортивная девушка, живущая спокойной жизнью с отцом и братьями рядом с крупной американской военной базой. Однако её воспоминания охватывают лишь последний год, всё, что было раньше, будто стёрто из памяти. Но иногда ей приходят на ум ужасающие образы другой жизни — искажённые лица и потоки крови. Судьба неумолима, и однажды страшное происшествие разрушает её мирные школьные будни. Неизвестный в чёрном вручает Сае меч и приказывает сражаться. Теперь ей предстоит столкнуться со своим прошлым и открыть свою истинную сущность.

В ролях
В ролях
Акира Исида
Акира Исида
Akiko Yajima
Eri Kitamura
Хироюки Ёсино
Ами Косимидзу
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Кровь+ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
Кровь+ - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 12 эпизодов
 
Кровь+ - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 13 эпизодов
 
Кровь+ - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2006, 12 эпизодов
 
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