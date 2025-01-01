Julia
Кай — хороший парень, не так ли?
David
На поле боя хорошие парни всегда погибают первыми. Я не хочу это видеть.
Julia
Ты точно изменилась.
David
Изменилась?
Julia
Ещё недавно ты была как железный робот.
David
А теперь?
Julia
Теперь ты как андроид или киборг.
David
С каждым днём я становлюсь всё слабее.
Julia
Серьёзно? Мне нравится, когда ты такая.
David
В этом деле слабость — это недостаток.
Julia
Человек не может жить только силой.
David
Это твой совет как врача?
Julia
Просто женский совет.
David
Это было неуместно.
Julia
Как упрямо.