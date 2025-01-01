Julia Кай — хороший парень, не так ли?

David На поле боя хорошие парни всегда погибают первыми. Я не хочу это видеть.

Julia Ты точно изменилась.

David Изменилась?

Julia Ещё недавно ты была как железный робот.

David А теперь?

Julia Теперь ты как андроид или киборг.

David С каждым днём я становлюсь всё слабее.

Julia Серьёзно? Мне нравится, когда ты такая.

David В этом деле слабость — это недостаток.

Julia Человек не может жить только силой.

David Это твой совет как врача?

Julia Просто женский совет.

David Это было неуместно.