Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Кровь+ Цитаты

Цитаты из сериала Кровь+

Julia Кай — хороший парень, не так ли?
David На поле боя хорошие парни всегда погибают первыми. Я не хочу это видеть.
Julia Ты точно изменилась.
David Изменилась?
Julia Ещё недавно ты была как железный робот.
David А теперь?
Julia Теперь ты как андроид или киборг.
David С каждым днём я становлюсь всё слабее.
Julia Серьёзно? Мне нравится, когда ты такая.
David В этом деле слабость — это недостаток.
Julia Человек не может жить только силой.
David Это твой совет как врача?
Julia Просто женский совет.
David Это было неуместно.
Julia Как упрямо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кристофер Ниссли
Christopher Nissley
Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше