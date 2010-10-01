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Постер сериала Труська, Чулко и пресвятой Подвяз
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Киноафиша Сериалы Труська, Чулко и пресвятой Подвяз

Труська, Чулко и пресвятой Подвяз (2010 - 2010)

Panty & Stocking with Garterbelt 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Панти и Стокинг, также известные как Сёстры Анархии, — это две грубые ангелы, которых выгнали из райских врат за их нецензурный язык и плохое поведение! Теперь они проводят свои ночи, взрывая призраков в грязной бездне между Небесами и Землёй. Панти обожает секс, Стокинг любит сладости, а их главный помощник с афро, Гартербелт, имеет странные пристрастия, которые мы даже не можем упомянуть. Вместе они превращают злобные улицы города Датен в настоящий разгул телесных удовольствий. Призраки не имеют шансов против их "белья массового уничтожения", и если этот развратный дуэт соберёт достаточно Небесных Монет, они, возможно, вернут свои нимбы. Шансы малы, но когда ты идёшь на всё, особенно с Панти и Стокинг, возможно всё!

В ролях
В ролях
Мария Исэ
Хироюки Ёсино
Arisa Ogasawara
Аюми Фудзимура
Сигэру Тиба
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Труська, Чулко и пресвятой Подвяз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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