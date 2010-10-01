Панти и Стокинг, также известные как Сёстры Анархии, — это две грубые ангелы, которых выгнали из райских врат за их нецензурный язык и плохое поведение! Теперь они проводят свои ночи, взрывая призраков в грязной бездне между Небесами и Землёй. Панти обожает секс, Стокинг любит сладости, а их главный помощник с афро, Гартербелт, имеет странные пристрастия, которые мы даже не можем упомянуть. Вместе они превращают злобные улицы города Датен в настоящий разгул телесных удовольствий. Призраки не имеют шансов против их "белья массового уничтожения", и если этот развратный дуэт соберёт достаточно Небесных Монет, они, возможно, вернут свои нимбы. Шансы малы, но когда ты идёшь на всё, особенно с Панти и Стокинг, возможно всё!