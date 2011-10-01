Двести лет назад три могущественных клана в далекой Японии выбрали город Фуюки как место для магической битвы за Святой Грааль. Суть ритуала проста: семь магов, называемых Мастерами, призывают из Акаши, мирового эфира, героев прошлого и будущего, называемых Слугами. После этого правил нет, и победитель может быть только один. Ему достанется Святой Грааль, который исполнит любое желание. Однако три предыдущие войны закончились полным уничтожением сторон и не достигли своей цели. Теперь приближается Четвертая война, и все знамения указывают на то, что на этот раз Святой Грааль обретет хозяина!