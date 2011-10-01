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Постер сериала Судьба: Начало
Постер сериала Судьба: Начало
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Судьба: Начало

Судьба: Начало (2011 - 2012)

Fate/Zero 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

Двести лет назад три могущественных клана в далекой Японии выбрали город Фуюки как место для магической битвы за Святой Грааль. Суть ритуала проста: семь магов, называемых Мастерами, призывают из Акаши, мирового эфира, героев прошлого и будущего, называемых Слугами. После этого правил нет, и победитель может быть только один. Ему достанется Святой Грааль, который исполнит любое желание. Однако три предыдущие войны закончились полным уничтожением сторон и не достигли своей цели. Теперь приближается Четвертая война, и все знамения указывают на то, что на этот раз Святой Грааль обретет хозяина!

Судьба: Начало - трейлер второго сезона
Судьба: Начало  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Хикару Мидорикава
Хикару Мидорикава
Даисукэ Намикава
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Тарусукэ Сингаки
Тарусукэ Сингаки
Сё Хаями
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Судьба: Начало - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 13 эпизодов
 
Судьба: Начало - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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