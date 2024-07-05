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Постер сериала Убивая скуку
Постер сериала Убивая скуку
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Киноафиша Сериалы Убивая скуку

Убивая скуку (2024 - …)

Wuliao Jiu Wanjie 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 18 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 7 часов 12 минут

О чем сериал

Мен Ке родилась в мире роботов с искусственным интеллектом и супергероев, которые постоянно уничтожают опасных монстров, однако ее собственная жизнь невыносимо скучна. Она простой офисный сотрудник, и с ней никогда ничего не происходит, а все дни похожи один на другой. И вот один из таких серых будней в окно их офиса влетает один из воинов Бюро героев Я Сен. Сражаясь с очередным чудовищем, он случайно запускает в Мен Ке инопланетную субстанцию, которая проникает в голову девушки. Эта зараза безопасна при активности мозга, но как только героиня заскучает, она умрет. Выбор у девушки небольшой: или смерть, или наслаждаться жизнью на полную катушку.

Убивая скуку - трейлер первого сезона
Убивая скуку  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Чжан Фучжэн
Су Шанцин
Haoran Guo
Хэ Вэньсяо
Цзинь Сянь
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Убивая скуку - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
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