Мен Ке родилась в мире роботов с искусственным интеллектом и супергероев, которые постоянно уничтожают опасных монстров, однако ее собственная жизнь невыносимо скучна. Она простой офисный сотрудник, и с ней никогда ничего не происходит, а все дни похожи один на другой. И вот один из таких серых будней в окно их офиса влетает один из воинов Бюро героев Я Сен. Сражаясь с очередным чудовищем, он случайно запускает в Мен Ке инопланетную субстанцию, которая проникает в голову девушки. Эта зараза безопасна при активности мозга, но как только героиня заскучает, она умрет. Выбор у девушки небольшой: или смерть, или наслаждаться жизнью на полную катушку.