С каждым из нас в жизни хоть раз происходила какая-то невероятная и смешная история, а это значит, что абсолютно любой может стать участником нового шоу историй Гарика Мартиросяна. В каждом выпуске в зале сидит 100 человек, половина — участники, вторая половина — зрители, которые будут их оценивать. Задача участников — рассказать свою двухминутную историю Гарику и его звёздному гостю, а главное — рассмешить зрительный зал, который выставляет баллы. Кто наберёт больше баллов – станет победителем и получит денежный приз. В финале каждого выпуска свою смешную историю расскажет звезда. Если её история окажется смешнее, по мнению зала, то победитель уходит с заработанными ранее деньгами. Если звезда проигрывает по баллам, то выигрыш победителя увеличивается до 1 миллиона рублей