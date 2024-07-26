Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу История на миллион
1 постер
Киноафиша Сериалы История на миллион

История на миллион (2024 - …)

Istoriya na million 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 10 часов 0 минут

О чем телешоу

С каждым из нас в жизни хоть раз происходила какая-то невероятная и смешная история, а это значит, что абсолютно любой может стать участником нового шоу историй Гарика Мартиросяна. В каждом выпуске в зале сидит 100 человек, половина — участники, вторая половина — зрители, которые будут их оценивать. Задача участников — рассказать свою двухминутную историю Гарику и его звёздному гостю, а главное — рассмешить зрительный зал, который выставляет баллы. Кто наберёт больше баллов – станет победителем и получит денежный приз. В финале каждого выпуска свою смешную историю расскажет звезда. Если её история окажется смешнее, по мнению зала, то победитель уходит с заработанными ранее деньгами. Если звезда проигрывает по баллам, то выигрыш победителя увеличивается до 1 миллиона рублей

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян Ведущий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
История на миллион - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше