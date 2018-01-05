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Постер сериала Дзюндзи Ито: Коллекция
Постер сериала Дзюндзи Ито: Коллекция
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Дзюндзи Ито: Коллекция

Дзюндзи Ито: Коллекция (2018 - 2018)

Junji Itô: Korekushon 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал WOWOW
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

В коллекции рассказов ужасов Дзюндзи Ито можно найти множество жутких и мистических персонажей и историй. Здесь представлены школьный пакостник Соити, который любит насылать проклятия, роковая красавица Томиэ, дьявольская марионетка, жуткая модель из модных журналов, зачарованная пластинка, дом с параллельными измерениями, кладбищенские пугала, деревенские духи, загадочный нектар из джунглей, различные семейные тайны, проклятый камень, призрачный предсказатель и многие другие мистические существа и сюжеты.

В ролях
В ролях
Мами Кояма
Хиро Симоно
Хиро Симоно
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Мицуя, Юдзи
Рёта Судзуки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Дзюндзи Ито: Коллекция - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
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