В коллекции рассказов ужасов Дзюндзи Ито можно найти множество жутких и мистических персонажей и историй. Здесь представлены школьный пакостник Соити, который любит насылать проклятия, роковая красавица Томиэ, дьявольская марионетка, жуткая модель из модных журналов, зачарованная пластинка, дом с параллельными измерениями, кладбищенские пугала, деревенские духи, загадочный нектар из джунглей, различные семейные тайны, проклятый камень, призрачный предсказатель и многие другие мистические существа и сюжеты.