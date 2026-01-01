Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Актеры сериала «Хельсинг»
Вся информация о сериале
Дзёдзи Наката
Joji Nakata
Alucard
Ёсико Сакакибара
Yoshiko Sakakibara
Integra
Фумико Орикаса
Fumiko Orikasa
Seras Victoria
Стивен Брэнд
Steven Brand
Исаак С. Синглтон мл
Isaac C. Singleton Jr.
Джейби Бланк
JB Blanc
Унсё Исидзука
Unsho Ishizuka
Унсё Исидзука
Unshō Ishizuka
Нати Нодзава
Nachi Nozawa
Такуми Ямадзаки
Takumi Yamazaki
Уильям Морган Шеппард
William Morgan Sheppard
Мотому Киёкава
Motomu Kiyokawa
Ralph Lister
Walter C. Dornez
Akiko Hiramatsu
Криспин Фриман
Crispin Freeman
Alucard
Кэти Грэй
Katie Gray
Seras Victoria
Sue Cremin
Виктория Хэрвуд
Victoria Harwood
Ёсико Сакакибара
Yoshiko Sakakibara
Фумико Орикаса
Fumiko Orikasa
Дзёдзи Наката
Joji Nakata
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