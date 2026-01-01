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Киноафиша Сериалы Хельсинг Актеры и роли

Актеры сериала «Хельсинг»

Актеры сериала «Хельсинг» Вся информация о сериале
Дзёдзи Наката Joji Nakata
Alucard
Ёсико Сакакибара Yoshiko Sakakibara
Integra
Фумико Орикаса Fumiko Orikasa
Seras Victoria
Стивен Брэнд Steven Brand
Исаак С. Синглтон мл Isaac C. Singleton Jr.
Джейби Бланк
Джейби Бланк JB Blanc
Унсё Исидзука Unsho Ishizuka
Унсё Исидзука
Унсё Исидзука Unshō Ishizuka
Нати Нодзава Nachi Nozawa
Такуми Ямадзаки
Такуми Ямадзаки Takumi Yamazaki
Уильям Морган Шеппард William Morgan Sheppard
Мотому Киёкава Motomu Kiyokawa
Ralph Lister
Walter C. Dornez
Akiko Hiramatsu
Криспин Фриман Crispin Freeman
Alucard
Кэти Грэй Katie Gray
Seras Victoria
Sue Cremin
Виктория Хэрвуд Victoria Harwood
Ёсико Сакакибара Yoshiko Sakakibara
Фумико Орикаса Fumiko Orikasa
Дзёдзи Наката Joji Nakata
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