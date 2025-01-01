Меню
Цитаты из сериала Хельсинг

Walter Я настоятельно рекомендую обосраться, а затем помолиться своему беспомощному богу.
Вампирский священник Подожди. Стой. Мы оба вампиры.
Алукард Ты ведёшь себя больше как таракан, чем как настоящий вампир. Оставшись наедине с собой, ты бы завалил мир своим дерьмом. Я не выношу твоё подобие. У тебя нет самоуважения, чтобы быть вампиром, ты, недоумок. Ты даже толком не понимаешь, кто ты.
Alucard Только когда ты отказываешься поддаваться всем сердцем, ты начинаешь преодолевать свою человечность.
[повторяемая фраза]
Команданте Питер Фаргасон Во имя Бога, нечистые души живых мертвецов shall быть изгнаны в вечное проклятие. Аминь.
Alucard Я отправлю тебя в Ад, чтобы ты лизнул #атана в #опе.
Integra Я окружена идиотами.
Alucard Какая чудесная ночь. Она заставляет меня захотеть сделать глоток.
Seras Victoria На здоровье, Харкonnen, м#$к!
Alexander Anderson И теперь, о цари, будьте мудры. Будьте предупреждены, судьи земли. Служите Господу с трепетом и радуйтесь с трепетом. Целуйте Сына, чтобы он не разгневался, и чтобы вам не погибнуть на пути, ибо гнев Его может быстро вспыхнуть.
Люк Валентайн О, заткнись!
Джэн Валентайн Бро, что с тобой, эй?
Люк Валентайн Ты всегда становишься таким досадным перед работой. Я уже говорил это раньше, и знаю, что скажу снова. Пожалуйста, научись работать тихо!
Джэн Валентайн Да, да, да, я всё это слышал раньше, знаю! Чёрт!
Александр Андерсон [вынимая ножи] Наша миссия — наказать каждого еретика, кто отрицает слово Божье! Мы сокрушим твое нечестивое тело и посеем твою пыль по этой земле! Аминь!
Алукард [вынимая пистолет] Пора поставить тебя на место, человек!
Серас Виктория [к Алукарду] Ты не человек...
Алукард [когда Серас убегает] Почему? Ты бы выстрелил в меня, если бы я им была?
Alucard Я собираюсь наполнить твою плоть моими пулями, как у шакала.
Alucard Тебе не следовало приходить сюда, католик!
Alucard [низкосортному вампиру] Быть в центре внимания за свои грехи заставляет тебя чувствовать себя особенным? Это делает тебя гордым?
Integra Ты слишком громкая, Полиция. Мне всё равно, что ты вампир, ты всё равно англичанка. Соблюдай правила приличия.
Командор Питер Фаргасон Некоторые говорят, что провал в первой битве — это признак того, что ты будешь жить дольше. Но, полагаю, ты будешь жить столько, сколько захочешь.
Integra Вы бы подумали, что его семья бы установила хоть какую-то дисциплину. Джентльмены не пьют кровь других людей. Такое поведение reserved для крестьян.
Интегра Моя организация уже отправила помощь в деревню Чеддар.
Агент D11 Сколько агентов?
Интегра [с улыбкой] Один.
Серас Виктория Ковчег с четырьмя углами. Чёрт побери.
Alucard Неплохо, Полицейская Девочка.
Seras Victoria У меня есть имя. Это Серас Виктория. Не Полицейская Девочка.
Alucard [усмехается] Ты знаешь, что теперь и навсегда ты дитя тьмы, Полицейская Девочка.
Alucard Таких вампиров больше не делают.
Alucard Помни, выбор всегда был за тобой, Девочка-полицейский.
Alucard Ничто из того, во что я стреляю, не встает снова.
Vampire Я знаю, что ты испытываешь боль, но я могу подарить тебе удовольствие. И оно продлится вечно.
Вампир [наблюдая, как тело Алукарда падает на пол после приказа зомби напасть на него] Похоже, кто-то только и делает, что болтает.
Вампир [Алукард смеётся] Что?
[Алукард начинает регенерировать]
Вампир [без эмоций] ... О, боже.
Алукард (вампиру) Приготовься к вечности в Аду.
Судмедэксперт Нашему объекту двадцать лет. Время смерти - примерно 72 часа назад. Однако объект был подвижен до 12 часов назад.
Alucard Бессмертие — это пустая трата на молодых.
Интегра [по интеркому в поместье Хельсинг] Фаргасон! Входите, Фаргасон!
Лорд из Круглого Стола Интегра, что, черт возьми, происходит внизу?
Интегра На нас напала неизвестная группа. Наши боевые отряды отгоняют их прямо сейчас...
Джан Валентайн [по интеркому] Эй, привет? Это устройство работает? Ладно! Это приветствие для всех наших слушателей из Круглого Стола, и специальный привет той распутной сучке мисс Хельсинг! Вы меня слышите?
[Джан использует интерком на станции охраны в поместье Хельсинг, заваленном трупами командос Хельсинг]
Джан Валентайн Мы... есть... БРАТЬЯ ВАЛЕНТАЙН! Я Джан Валентайн, и очень приятно наконец-то познакомиться с вами.
[Гули Джеана едят трупы мёртвых командос Хельсинг]
Джан Валентайн Мы благодарны, что вы присоединились к нам на этот поздний обед: мы в данный момент наслаждаемся вкусом членов Хельсинг!
Интегра Они... едят моих людей!
Джан Валентайн [по интеркому] И пока вы ждете, когда мы *вас* убьем, мы настоятельно рекомендуем обосраться! А затем помолиться своему бессильному Богу! Потом спрятаться в углу и просить - это всегда хорошо - но если вы действуете сейчас, еще есть время на старомодное самоубийство! Спасибо, Лондон! Мы вас любим! Спокойной ночи!
Incognito Я собираюсь нарушить каждую часть твоего существа. Я поглощу каждую последнюю частицу твоего тела и души, оставив тебя в руинах.
[Противостояние непокорному вампиру]
Alucard Ты убил столько людей, и не только из-за жажды. Это весело? Эй? Вот так развлекаются такие, как ты?
Alexander Anderson Ты монстр.
Alucard Мне это часто говорят.
Alucard Вы, люди, непостижимы.
Алукард (Паладин Андерсон только что продемонстрировал свою целебную силу) Ты менее, чем не человек. Жалкое уродство, проваленный научный проект. Отправить тебя к твоему создателю было бы актом милосердия. Твои способности к регенерации внушительны, но я уверен, что если я засажу тебе достаточно пуль в череп, ты останешься в земле навсегда. Так давай перейдем к делу. Начинай просить о пощаде.
Паладин Александр Андерсон Пустая угроза трусливого вампира, который прячется за оружием человека.
