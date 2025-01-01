Интегра
[по интеркому в поместье Хельсинг] Фаргасон! Входите, Фаргасон!
Лорд из Круглого Стола
Интегра, что, черт возьми, происходит внизу?
Интегра
На нас напала неизвестная группа. Наши боевые отряды отгоняют их прямо сейчас...
Джан Валентайн
[по интеркому] Эй, привет? Это устройство работает? Ладно! Это приветствие для всех наших слушателей из Круглого Стола, и специальный привет той распутной сучке мисс Хельсинг! Вы меня слышите?
[Джан использует интерком на станции охраны в поместье Хельсинг, заваленном трупами командос Хельсинг]
Джан Валентайн
Мы... есть... БРАТЬЯ ВАЛЕНТАЙН! Я Джан Валентайн, и очень приятно наконец-то познакомиться с вами.
[Гули Джеана едят трупы мёртвых командос Хельсинг]
Джан Валентайн
Мы благодарны, что вы присоединились к нам на этот поздний обед: мы в данный момент наслаждаемся вкусом членов Хельсинг!
Интегра
Они... едят моих людей!
Джан Валентайн
[по интеркому] И пока вы ждете, когда мы *вас* убьем, мы настоятельно рекомендуем обосраться! А затем помолиться своему бессильному Богу! Потом спрятаться в углу и просить - это всегда хорошо - но если вы действуете сейчас, еще есть время на старомодное самоубийство! Спасибо, Лондон! Мы вас любим! Спокойной ночи!