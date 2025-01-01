Интегра [по интеркому в поместье Хельсинг] Фаргасон! Входите, Фаргасон!

Лорд из Круглого Стола Интегра, что, черт возьми, происходит внизу?

Интегра На нас напала неизвестная группа. Наши боевые отряды отгоняют их прямо сейчас...

Джан Валентайн [по интеркому] Эй, привет? Это устройство работает? Ладно! Это приветствие для всех наших слушателей из Круглого Стола, и специальный привет той распутной сучке мисс Хельсинг! Вы меня слышите?

[Джан использует интерком на станции охраны в поместье Хельсинг, заваленном трупами командос Хельсинг]

Джан Валентайн Мы... есть... БРАТЬЯ ВАЛЕНТАЙН! Я Джан Валентайн, и очень приятно наконец-то познакомиться с вами.

[Гули Джеана едят трупы мёртвых командос Хельсинг]

Джан Валентайн Мы благодарны, что вы присоединились к нам на этот поздний обед: мы в данный момент наслаждаемся вкусом членов Хельсинг!

Интегра Они... едят моих людей!