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Постер сериала Хельсинг
Постер сериала Хельсинг
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Хельсинг

Хельсинг (2001 - 2002)

Hellsing 18+
Год выпуска 2001
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

С давних пор, начиная с легендарного охотника на вампиров профессора Ван Хелсинга, секретная организация Королевских Протестантских Рыцарей, названная в честь своего основателя "Хеллсинг", успешно борется с вампирами, оборотнями и другой нечистью на территории Великобритании. В настоящее время организацию возглавляет хладнокровная Интегра, правнучка Ван Хелсинга. Ей предстоит сражаться с таинственными врагами человечества, создающими «искусственных упырей». Эпидемия распространяется с пугающей скоростью и угрожает существованию самой организации Королевских Протестантских Рыцарей. В момент, когда элитные отряды спецназа "Хеллсинг" начинают отступать, единственной надеждой Интегры становится могущественный истинный вампир Алукард, вынужденный служить людям.

В ролях
В ролях
Ёсико Сакакибара
Фумико Орикаса
Унсё Исидзука
Унсё Исидзука
Такуми Ямадзаки
Такуми Ямадзаки
Motomu Kiyokawa
Дзёдзи Наката
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Хельсинг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 13 эпизодов
 
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