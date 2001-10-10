С давних пор, начиная с легендарного охотника на вампиров профессора Ван Хелсинга, секретная организация Королевских Протестантских Рыцарей, названная в честь своего основателя "Хеллсинг", успешно борется с вампирами, оборотнями и другой нечистью на территории Великобритании. В настоящее время организацию возглавляет хладнокровная Интегра, правнучка Ван Хелсинга. Ей предстоит сражаться с таинственными врагами человечества, создающими «искусственных упырей». Эпидемия распространяется с пугающей скоростью и угрожает существованию самой организации Королевских Протестантских Рыцарей. В момент, когда элитные отряды спецназа "Хеллсинг" начинают отступать, единственной надеждой Интегры становится могущественный истинный вампир Алукард, вынужденный служить людям.