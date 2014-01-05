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Киноафиша Сериалы Бездомный Бог

Бездомный Бог (2014 - 2015)

Noragami 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

Фантастический аниме-сериал снят по мотивам одноименной манги. В центре событий оказывается забытый бог Ято, у которого даже нет собственного храма. Он полон решимости добиться большего, и у него есть план. Однажды Ято знакомится с девушкой по имени Хиёри. Эта встреча навсегда меняет жизни обоих героев. Ики Хиёри помогает Ято спастись во время ДТП. Она принимает его за обычного человека, но сама попадает под колеса автомобиля, в результате чего ее душа оказывается на грани загробного мира и реального...

Бездомный Бог - трейлер второго сезона
Бездомный Бог  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Асами Имаи
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Маая Утида
Аки Тоёсаки
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Бездомный Бог - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 12 эпизодов
 
Бездомный Бог - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 13 эпизодов
 
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