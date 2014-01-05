Фантастический аниме-сериал снят по мотивам одноименной манги. В центре событий оказывается забытый бог Ято, у которого даже нет собственного храма. Он полон решимости добиться большего, и у него есть план. Однажды Ято знакомится с девушкой по имени Хиёри. Эта встреча навсегда меняет жизни обоих героев. Ики Хиёри помогает Ято спастись во время ДТП. Она принимает его за обычного человека, но сама попадает под колеса автомобиля, в результате чего ее душа оказывается на грани загробного мира и реального...