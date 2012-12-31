Праздничный мини-сериал о краже рецепта чудесного шоколада. Накануне Нового года в тихом и уютном провинциальном городе появляется пара мошенников — обаятельный аферист Гарик (Сергей Чирков) и эксцентричная сотрудница кондитерской фабрики «Сластёновъ» Мария Коваленко (Нонна Гришаева). Они стремятся во что бы то ни стало заполучить рецепт лучшего шоколада в стране, который изобрёл прадед кондитера Андрея Шишкина (Даниил Спиваковский). Коварная бизнес-вумен притворяется журналисткой надеется опоить, соблазнить героя и выкрасть заветный секрет, но по нелепой случайности в прямом смысле терпит крах и ломает ногу. Тогда в дело вступает её помощник, юноша представляется незаконно рожденным сыном Шишкина. Здесь-то и начинается настоящий переполох — добрый и бесхитростный кондитер одновременно пытается удержать семью от распада и спасти свой любимый шоколадный завод. По закону жанра новогодней комедии всех героев после череды забавных приключений ждёт неминуемый хэппи-энд, ведь Новый год — самый добрый праздник.