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Постер сериала Новогодний переполох
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Киноафиша Сериалы Новогодний переполох

Новогодний переполох (2012 - 2012)

Novogodnij perepoloh 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Дом Кино Премиум
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Праздничный мини-сериал о краже рецепта чудесного шоколада. Накануне Нового года в тихом и уютном провинциальном городе появляется пара мошенников — обаятельный аферист Гарик (Сергей Чирков) и эксцентричная сотрудница кондитерской фабрики «Сластёновъ» Мария Коваленко (Нонна Гришаева). Они стремятся во что бы то ни стало заполучить рецепт лучшего шоколада в стране, который изобрёл прадед кондитера Андрея Шишкина (Даниил Спиваковский). Коварная бизнес-вумен притворяется журналисткой надеется опоить, соблазнить героя и выкрасть заветный секрет, но по нелепой случайности в прямом смысле терпит крах и ломает ногу. Тогда в дело вступает её помощник, юноша представляется незаконно рожденным сыном Шишкина. Здесь-то и начинается настоящий переполох — добрый и бесхитростный кондитер одновременно пытается удержать семью от распада и спасти свой любимый шоколадный завод. По закону жанра новогодней комедии всех героев после череды забавных приключений ждёт неминуемый хэппи-энд, ведь Новый год — самый добрый праздник.
 

В ролях
В ролях
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Мария Порошина
Мария Порошина
Игорь Письменный
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Новогодний переполох - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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