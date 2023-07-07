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Киноафиша Сериалы Искусство обмана

Искусство обмана (2023 - 2023)

Los Artistas: Primeros trazos 18+
Год выпуска 2023
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 7 часов 10 минут

О чем сериал

Семейный антикварный бизнес Лаго Веры переживает не лучшие времена: товары плохо продаются, а долги растут в геометрической прогрессии. В надежде сохранить свой магазин молодой человек начинает продавать поддельные картины ничего не подозревающим покупателям. Случайно познакомившись с экспертом в области искусства Каталиной Гусман, он предлагает девушке стать его партнером в этой мошеннической схеме. Хотя Каталина категорически против темных делишек, огромный семейный долг и перспектива быстро его закрыть вынуждают ее согласиться. Дела у парочки очень скоро набирают обороты, но полицейский инспектор Рауль Оласабаль получает задание расследовать недавние продажи подозрительных картин.

В ролях
В ролях
Франческ Гарридо
Наталия Вербеке
Санти Миллан
Чиро Миро
Макси Иглесиас
Макси Иглесиас
Химена Ромо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.4 IMDb
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Сезоны
Искусство обмана - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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