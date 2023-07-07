Семейный антикварный бизнес Лаго Веры переживает не лучшие времена: товары плохо продаются, а долги растут в геометрической прогрессии. В надежде сохранить свой магазин молодой человек начинает продавать поддельные картины ничего не подозревающим покупателям. Случайно познакомившись с экспертом в области искусства Каталиной Гусман, он предлагает девушке стать его партнером в этой мошеннической схеме. Хотя Каталина категорически против темных делишек, огромный семейный долг и перспектива быстро его закрыть вынуждают ее согласиться. Дела у парочки очень скоро набирают обороты, но полицейский инспектор Рауль Оласабаль получает задание расследовать недавние продажи подозрительных картин.