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Постер сериала Последний агент УБН
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Киноафиша Сериалы Последний агент УБН

Последний агент УБН (2020 - 2020)

The Last Narc 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Документальный сериал в красках поведает об убийстве агента Энрике «Кики» Камарена.

Последний агент УБН - трейлер первого сезона
Последний агент УБН  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Последний агент УБН - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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