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Последний агент УБН
Последний агент УБН (2020 - 2020)
The Last Narc
18+
криминал
документальный
Год выпуска
2020
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
46 минут
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Продолжительность сериала
3 часа 4 минуты
О чем сериал
Документальный сериал в красках поведает об убийстве агента Энрике «Кики» Камарена.
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Последний агент УБН
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
8.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2020,
4 эпизода
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