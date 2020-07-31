Меню
Последний агент УБН 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний агент УБН
Последний агент УБН Сезоны Сезон 1
The Last Narc
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 11 голосов
8.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Последний агент УБН»

Сезон 1
Пять полицейских Primera Parte — Five Cops
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2020
Кровь на кукурузе Segunda Parte — Blood On The Corn
Сезон 1 Серия 2
31 июля 2020
26 ублюдков Tercera Parte — 26 Bastards
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2020
он же МАКС ГОМЕЗ Última Parte — aka ‘MAX GOMEZ'
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2020
