Последний агент УБН 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Сезон 1
The Last Narc
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
31 июля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 4 минуты
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
11
голосов
8.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Последний агент УБН»
Сезон 1
Пять полицейских
Primera Parte — Five Cops
Сезон 1
Серия 1
31 июля 2020
Кровь на кукурузе
Segunda Parte — Blood On The Corn
Сезон 1
Серия 2
31 июля 2020
26 ублюдков
Tercera Parte — 26 Bastards
Сезон 1
Серия 3
31 июля 2020
он же МАКС ГОМЕЗ
Última Parte — aka ‘MAX GOMEZ'
Сезон 1
Серия 4
31 июля 2020
