Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Sпарта 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Киноафиша
Сериалы
Sпарта
Сезоны
Сезон 1
Sparta
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 июля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
8
Продолжительность сезона
7 часов 4 минуты
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Sпарта»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
9 июля 2018
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
10 июля 2018
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
11 июля 2018
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
12 июля 2018
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
16 июля 2018
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
17 июля 2018
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
18 июля 2018
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
19 июля 2018
График выхода всех сериалов
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667