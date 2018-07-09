Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Sparta season 1 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Sparta
Seasons
Season 1
Sparta
18+
Title
Сезон 1
Season premiere
9 July 2018
Production year
2018
Number of episodes
8
Runtime
7 hours 4 minutes
Series rating
6.6
Rate
12
votes
6.7
IMDb
"Sparta" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1
Episode 1
9 July 2018
Серия 2
Season 1
Episode 2
10 July 2018
Серия 3
Season 1
Episode 3
11 July 2018
Серия 4
Season 1
Episode 4
12 July 2018
Серия 5
Season 1
Episode 5
16 July 2018
Серия 6
Season 1
Episode 6
17 July 2018
Серия 7
Season 1
Episode 7
18 July 2018
Серия 8
Season 1
Episode 8
19 July 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree