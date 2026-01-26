Гламур СССР, пандемия и ИИ – по трем российским сериалам англичане учат русский язык: «Неожиданные повороты направо и налево»

Все три проекта кардинально отличаются друг от друга.

Кто бы мог подумать, что в Европе наши сериалы внезапно начнут использовать как учебное пособие. Англичане включали три этих проекта, чтобы выучить новые слова – и в итоге вешали на них пометку «любимые сериалы всех времен».

Британский портал International House London, посвящённый изучению языков составлял список крутых российских сериалов, которые лучше всего подходят для погружения в речь, культуру и атмосферу, заставляя забыть о скучных упражнениях.

Первый – «Лучше, чем люди». Антиутопия про будущее, где роботы постепенно вытесняют человека, британцы называют самым сильным российским сериалом на платформе Netflix.

«Каждая серия чрезвычайно напряжённая и слегка тревожная», — отмечают британцы, подчёркивая, что описанный 2029 год выглядит слишком правдоподобно.

Второй фаворит – «Фарца». Его отдельно отмечают за нетипичный для криминальных драм тон. Вместо привычной мрачности – авантюрная история про дружбу, долги и подпольную роскошь 60-х.

«Это не типичная криминальная драма. Сериал показывает гламурную жизнь России 1960-х, а неожиданные сюжетные повороты здесь направо и налево»

Для иностранцев сериал работает сразу на двух уровнях: как увлекательный сюжет и как окно в малоизвестную эпоху советской жизни, где криминал соседствует с почти наивным романтизмом.

Третий – «Эпидемия». История о смертельном вирусе, охватившем Россию, покорила зрителей драматизмом и динамикой. Авторы называют сериал с Борисовым и Кяро «остросюжетным триллером, от которого невозможно оторваться с первой серии».

Они отмечают атмосферу хаоса, банды на улицах и борьбу за выживание, что позволяет услышать русскую речь в самых разных ситуациях — от паники до тихих диалогов в убежище.