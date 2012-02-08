Меню
Роджер и Вал Хэйв прибыли 2010 - 2012, 2 сезон
Roger and Val Have Just Got In
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
8 февраля 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
12
голосов
8.1
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Роджер и Вал Хэйв прибыли»
Сезон 1
Сезон 2
Шок
A Shock
Сезон 2
Серия 1
8 февраля 2012
Женщина на чердаке
The Woman in the Attic
Сезон 2
Серия 2
15 февраля 2012
Сюрприз!
Surprise!
Сезон 2
Серия 3
22 февраля 2012
Коллаж Пэм
Pam's Collage
Сезон 2
Серия 4
29 февраля 2012
Стихотворение для дяди Джека
Poem for Uncle Jack
Сезон 2
Серия 5
7 марта 2012
Подарок
The Gift
Сезон 2
Серия 6
14 марта 2012
