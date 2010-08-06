Меню
Роджер и Вал Хэйв прибыли 2010 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Роджер и Вал Хэйв прибыли
Киноафиша Сериалы Роджер и Вал Хэйв прибыли Сезоны Сезон 1
Roger and Val Have Just Got In
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Роджер и Вал Хэйв прибыли»

Сезон 1
Сезон 2
Гарантия The Guarantee
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2010
Негламурный ряд The Unglamorous Row
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2010
Шторы для столовой The Dining Room Curtains
Сезон 1 Серия 3
20 августа 2010
Будьте нашими гостями Be Our Guests
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2010
Ответить всем Reply All
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2010
Шаг Валери The Valerie Step
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2010
