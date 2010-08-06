Меню
Роджер и Вал Хэйв прибыли 2010 - 2012 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Roger and Val Have Just Got In
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 августа 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
12
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Роджер и Вал Хэйв прибыли»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Гарантия
The Guarantee
Сезон 1
Серия 1
6 августа 2010
Негламурный ряд
The Unglamorous Row
Сезон 1
Серия 2
13 августа 2010
Шторы для столовой
The Dining Room Curtains
Сезон 1
Серия 3
20 августа 2010
Будьте нашими гостями
Be Our Guests
Сезон 1
Серия 4
27 августа 2010
Ответить всем
Reply All
Сезон 1
Серия 5
3 сентября 2010
Шаг Валери
The Valerie Step
Сезон 1
Серия 6
10 сентября 2010
График выхода всех сериалов
