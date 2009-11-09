Меню
Миранда 2009 - 2013 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Сезон 1
Miranda
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 ноября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
13
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Миранда»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свидание
Date
Сезон 1
Серия 1
9 ноября 2009
Учитель
Teacher
Сезон 1
Серия 2
16 ноября 2009
Работа
Job
Сезон 1
Серия 3
23 ноября 2009
Отпуск
Holiday
Сезон 1
Серия 4
30 ноября 2009
Отговорка
Excuse
Сезон 1
Серия 5
7 декабря 2009
Собака
Dog
Сезон 1
Серия 6
14 декабря 2009
График выхода всех сериалов
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
