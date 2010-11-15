Радистка Кэт в Шарите — это из области фантастики: для немцев пришлось снимать свою версию «17 мгновений весны», и все из-за ляпов

Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах

5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях

«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»

Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?

«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается

От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет

«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских

Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов

Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек