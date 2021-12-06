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Постер сериала Под виноградной лозой
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Киноафиша Сериалы Под виноградной лозой

Под виноградной лозой (2021 - …)

Under the Vines 18+
Год выпуска 2021
Страна Новая Зеландия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность сериала 13 часов 30 минут

О чем сериал

После смерти Стэнли Окли, владельца разорившегося виноградника в сельской местности Новой Зеландии, его наследниками становятся эксцентричная светская львица из Австралии Дейзи Монро и английский юрист Луи Окли. Отчим Дейзи оставил им роскошный виноградник, который сейчас находится на грани упадка. Однако на местном винном конкурсе напиток, созданный на их винодельне, одерживает уверенную победу. Теперь новым хозяевам придется разобраться не только в сельском хозяйстве и бизнесе, но и научиться ладить между собой, чтобы спасти дело жизни своего родственника.

Под виноградной лозой - трейлер второго сезона
Под виноградной лозой  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Дин О’Горман
Дин О’Горман
Сара Пирс
Сара Пирс
Ребекка Гибни
Ребекка Гибни
Джон Бах
Чарльз Эдвардс
Коэн Холлоуэй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Под виноградной лозой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Под виноградной лозой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 6 эпизодов
 
Под виноградной лозой - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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