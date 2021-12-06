После смерти Стэнли Окли, владельца разорившегося виноградника в сельской местности Новой Зеландии, его наследниками становятся эксцентричная светская львица из Австралии Дейзи Монро и английский юрист Луи Окли. Отчим Дейзи оставил им роскошный виноградник, который сейчас находится на грани упадка. Однако на местном винном конкурсе напиток, созданный на их винодельне, одерживает уверенную победу. Теперь новым хозяевам придется разобраться не только в сельском хозяйстве и бизнесе, но и научиться ладить между собой, чтобы спасти дело жизни своего родственника.