Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
Поднимает тему, о которой редко говорят.
Написать
2 сентября 2025 19:05
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Собрали 2 российских проекта и 1 от Netflix.
Написать
30 августа 2025 17:38
Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека
Сериал уже называют смесью «Фишера» с «Эпидемией».
Написать
8 августа 2025 07:58
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Делимся реакцией на первые серии «Хирурга», пока с нетерпением ждем последних.
Написать
3 августа 2025 18:36
