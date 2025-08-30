Меню
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий

30 августа 2025 17:38
Собрали 2 российских проекта и 1 от Netflix.

В конце июля стартовал новый российский сериал «Хирург» — мрачный криминальный триллер о блестящем враче Сергее Коваленко. Его обвиняют в убийстве, но он сбегает из-под стражи, чтобы найти настоящего преступника и раскрыть чудовищный заговор, связанный с незаконной торговлей органами.

Если вам понравилась эта история о риске, коррупции в медицине и несправедливых обвинениях, мы нашли три отличных сериала с похожей атмосферой. Их можно посмотреть в перерывах между новыми сериями.

«Плохой хирург: Любовь под скальпелем»

IMDb: 7.2

Документальный сериал от Netflix про доктора Паоло Маккиарини. Он — харизматичный гений, который потряс медицинский мир, начав пересаживать трахеи из стволовых клеток.

Но за сенсационными успехами скрывалась жуткая правда: почти все его пациенты умирали мучительной смертью. Этот сериал — история о том, как обаяние, ложь и жажда славы могут ослепить весь мир и привести к трагедии.

«Крестный»

Кинопоиск: 8.5

Бывший военный врач Алехин, акушер от Бога, известен как «крестный» для сотен детей. Его втягивают в опасный эксперимент: помочь родиться ребёнку женщины в коме.

Коллеги мечтают о Нобелевской премии, но для Алехина важна только жизнь малыша. Сериал о моральном выборе, милосердии и о том, как далеко можно зайти ради спасения человека.

«Заключение»

Кинопоиск: 7.5

Талантливого хирурга Веру оглушает двойной удар: тяжёлый развод и уголовное дело по обвинению в подложных рецептах. Вместо тюрьмы ей предлагают работать судмедэкспертом в СК, где она начинает собственное расследование — чтобы очистить своё имя и узнать правду о своей пациентке.

Жёсткая история о том, как одна ошибка может перевернуть жизнь, и о борьбе за справедливость внутри системы.

Ранее мы писали: Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

Фото: Кадр из сериала «Хирург», «Плохой хирург: Любовь под скальпелем», «Крестный», «Заключение»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
