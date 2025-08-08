Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

8 августа 2025 07:58
Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

Сериал уже называют смесью «Фишера» с «Эпидемией».

Если вы не заметили, этим летом на стримингах началась настоящая жара. «Хирург» — это сериал про торговлю органами, в котором внезапно медицинский процедурал стал напоминать детектив.

Спустя пять серий ясно одно — это пока что главная удача сезона.

Смешали всё — и почти не испортили

Что если объединить «Фишера» с «Эпидемией», добавить медицинский триллер и выдать всё это под маркой глянцевого нуара? Получится «Хирург», отмечает автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы».

Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

Сюжет — качает. В первой серии мы видим сбежавшего с зоны врача, похищение, а потом — начинаем вместе с девушкой, которую украл главный герой распутывать клубок из преступлений. А там криминал, убийства, подпольные клиники и теневой рынок донорских органов.

Да, иногда появляется вопрос: «А это вообще как возможно?» — но эта мысль пропадает, как только Сергей Гилёв смотрит в камеру с лицом побитой собаки.

Гилёв — это доктор Хаус, ступивший на кривую дорожку

Если безумства Грегори Хауса спонсировали из бюджета клиники, то Сергей Коваленко, главный персонаж, вынужден был пойти на сделку с собственной совестью и делать незаконные операции по пересадке органов.

Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

Он спаситель, убийца, гений и подонок в одном лице. Игра Гилёва — это как хирургия без наркоза: резкая, точная, местами неприятная. Но оторваться невозможно. Он тянет на себе весь сериал.

Герой по сюжету попадает в тюрьму после смерти любовницы, которая мечтала о пересадке печени. Вот только ее устранили его коллеги, не потерпевшие от журналистки шантажа, а героя подставили, отправив на зону. Тот сбежал и решил отомстить.

Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

Что не так

Музыка. Эта звенящая тревожность, которая начинается за пять минут до беды, убивает саспенс. К тому же сюжет тонет в флешбэках, а женские персонажи пока ведут себя как статисты, картонные декорации и те играют лучше.

Но смотреть новинку стоит, потому что у нас нечасто снимают сериалы, после которых хочется — нет, не спать, а обсуждать. Сериал амбициозный, резкий, местами неровный, но точно не проходной.

Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож.

Фото: Кадр из сериала «Хирург»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова Читать дальше 8 августа 2025
Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны» Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны» Читать дальше 8 августа 2025
«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона «Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона Читать дальше 7 августа 2025
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух Читать дальше 7 августа 2025
«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него «Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него Читать дальше 6 августа 2025
«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги «Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги Читать дальше 6 августа 2025
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий «Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий Читать дальше 5 августа 2025
«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было «Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было Читать дальше 5 августа 2025
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег Читать дальше 4 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше