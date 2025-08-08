Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

Если вы не заметили, этим летом на стримингах началась настоящая жара. «Хирург» — это сериал про торговлю органами, в котором внезапно медицинский процедурал стал напоминать детектив.

Спустя пять серий ясно одно — это пока что главная удача сезона.

Смешали всё — и почти не испортили

Что если объединить «Фишера» с «Эпидемией», добавить медицинский триллер и выдать всё это под маркой глянцевого нуара? Получится «Хирург», отмечает автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы».

Сюжет — качает. В первой серии мы видим сбежавшего с зоны врача, похищение, а потом — начинаем вместе с девушкой, которую украл главный герой распутывать клубок из преступлений. А там криминал, убийства, подпольные клиники и теневой рынок донорских органов.

Да, иногда появляется вопрос: «А это вообще как возможно?» — но эта мысль пропадает, как только Сергей Гилёв смотрит в камеру с лицом побитой собаки.

Гилёв — это доктор Хаус, ступивший на кривую дорожку

Если безумства Грегори Хауса спонсировали из бюджета клиники, то Сергей Коваленко, главный персонаж, вынужден был пойти на сделку с собственной совестью и делать незаконные операции по пересадке органов.

Он спаситель, убийца, гений и подонок в одном лице. Игра Гилёва — это как хирургия без наркоза: резкая, точная, местами неприятная. Но оторваться невозможно. Он тянет на себе весь сериал.

Герой по сюжету попадает в тюрьму после смерти любовницы, которая мечтала о пересадке печени. Вот только ее устранили его коллеги, не потерпевшие от журналистки шантажа, а героя подставили, отправив на зону. Тот сбежал и решил отомстить.

Что не так

Музыка. Эта звенящая тревожность, которая начинается за пять минут до беды, убивает саспенс. К тому же сюжет тонет в флешбэках, а женские персонажи пока ведут себя как статисты, картонные декорации и те играют лучше.

Но смотреть новинку стоит, потому что у нас нечасто снимают сериалы, после которых хочется — нет, не спать, а обсуждать. Сериал амбициозный, резкий, местами неровный, но точно не проходной.

Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож.