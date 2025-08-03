Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож

Зрители давно привыкли к тому, что Сергей Гилев — это опасность. Он грозит из-за окна машины в «Кентавре», кошмарит в «Чиках», гипнотизирует в «Пророке». Но новый сериал НТВ и ИВИ даёт ему редкий шанс: быть главным героем. И получилось на ура.

Гилев в «Хирурге» — самом ожидаемом сериале года по версии фестиваля «Пилот» — играет врача, скрывающегося от преследования. Официально он беглец, неофициально — бывший блестящий хирург, замешанный в чёрной трансплантологии.

Уже звучит как крепкая драма, но сериал ещё и умудряется быть динамичным, мемным и по-хорошему злым. За это отвечают режиссёр Илья Ермолов («Золотой день») и сценаристы, которые, похоже, вдохновлялись и «Беглецом» с Харрисоном Фордом, и недавней «Химерой» — только немного о другом.

Герой Гилева тут — не святой, скорее выживающий волк. То спасает жизни, то берётся за скальпель с совсем другими намерениями. Его не хочется жалеть, но за ним хочется следить. Благо, окружают его не менее яркие персонажи.

Кровожадная дочка, юный потрошитель, «соблазнительно-опасный», как шутят в Сети, Фёдор Федотов — и все с узнаваемыми, но нестандартными чертами.

Вместо прямолинейного саспенса — нелинейный монтаж и флешбэки, которые не раздражают, а раскрывают героев. В какой-то момент каждую серию начинаешь воспринимать как отдельную короткую историю — но всё равно втягиваешься в общий клубок интриг, сделок, предательств, боли и черной хирургии.

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