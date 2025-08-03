Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож

Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож

3 августа 2025 18:36
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож

Делимся реакцией на первые серии «Хирурга», пока с нетерпением ждем последних.

Зрители давно привыкли к тому, что Сергей Гилев — это опасность. Он грозит из-за окна машины в «Кентавре», кошмарит в «Чиках», гипнотизирует в «Пророке». Но новый сериал НТВ и ИВИ даёт ему редкий шанс: быть главным героем. И получилось на ура.

Гилев в «Хирурге» — самом ожидаемом сериале года по версии фестиваля «Пилот» — играет врача, скрывающегося от преследования. Официально он беглец, неофициально — бывший блестящий хирург, замешанный в чёрной трансплантологии.

Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож

Уже звучит как крепкая драма, но сериал ещё и умудряется быть динамичным, мемным и по-хорошему злым. За это отвечают режиссёр Илья Ермолов («Золотой день») и сценаристы, которые, похоже, вдохновлялись и «Беглецом» с Харрисоном Фордом, и недавней «Химерой» — только немного о другом.

Герой Гилева тут — не святой, скорее выживающий волк. То спасает жизни, то берётся за скальпель с совсем другими намерениями. Его не хочется жалеть, но за ним хочется следить. Благо, окружают его не менее яркие персонажи.

Кровожадная дочка, юный потрошитель, «соблазнительно-опасный», как шутят в Сети, Фёдор Федотов — и все с узнаваемыми, но нестандартными чертами.

Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож

Вместо прямолинейного саспенса — нелинейный монтаж и флешбэки, которые не раздражают, а раскрывают героев. В какой-то момент каждую серию начинаешь воспринимать как отдельную короткую историю — но всё равно втягиваешься в общий клубок интриг, сделок, предательств, боли и черной хирургии.

Ранее мы также писали: Один из лучших сериалов по Стивену Кингу можно посмотреть за 3 часа — он стал первой адаптацией главного хита писателя

Фото: Кадр из сериала «Хирург»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка» «Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка» Читать дальше 1 августа 2025
«Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка»: 4 сезон «Анны Медиум» куда хуже прошлых, и зрители морщатся, но смотрят — вот, когда ждать финал «Не призраки, а клоуны. Не сюжет, а дурка»: 4 сезон «Анны Медиум» куда хуже прошлых, и зрители морщатся, но смотрят — вот, когда ждать финал Читать дальше 3 августа 2025
«Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор «Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор Читать дальше 2 августа 2025
Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском» Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском» Читать дальше 2 августа 2025
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах «Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах Читать дальше 2 августа 2025
Пьют кровь и сидят в печенках: «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона (без права на продолжение) Пьют кровь и сидят в печенках: «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона (без права на продолжение) Читать дальше 1 августа 2025
Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило» Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило» Читать дальше 1 августа 2025
В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости Читать дальше 31 июля 2025
«Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться» «Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться» Читать дальше 31 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше