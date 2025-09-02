Меню
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов

2 сентября 2025 19:05
Поднимает тему, о которой редко говорят.

В конце июля зрители получили новый сериал «Хирург», который мгновенно обрел популярность: рейтинги на «Кинопоиске» остановились на отметке 7,7, а в соцсетях и на форумах обсуждения не утихают до сих пор. Казалось бы, конкурентов у него в ближайшее время не появится.

Но уже 15 августа стартовал другой медицинский проект — драма «Дыши» с Мариной Александровой в главной роли. И новинка стремительно догоняет «Хирурга»: рейтинг уверенно ползет к 8 баллам. Успех объясним: сериал явно рассчитан на женскую аудиторию, а любовь зрительниц к драмам о врачах давно известна и всегда приносит успех.

О чем сериал

«Дыши» — дебютная сериальная работа режиссера Анны Кузнецовой. Главная героиня Лера, столичный акушер, блестящий специалист и сторонница естественных родов. Внешне у нее все в порядке: семья, дети, стабильная работа. Но под фасадом благополучия копится усталость и пустота.

Лера все чаще прикладывается к бокалу вина, отдаляется от детей и равнодушно скользит по жизни. Ситуация усугубляется, когда ее пациенткой становится Маша — юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова.

Девушка должна подарить ему долгожданного наследника, но роды заканчиваются тяжелыми осложнениями, и новорожденный оказывается на грани жизни и смерти.

Разъяренный Шахов требует расследования, и карьера Леры висит на волоске: теперь под угрозой не только ее репутация, но и существование всей клиники.

А в это же время персонаж Александровой пытается выстроить личную жизнь: женатый гаишник приглашает ее в ресторан и отель, а она соглашается без особого сопротивления; приятель дочери позволяет себе откровенные домогательства, и Лера снова реагирует вяло.

На фоне этого хаоса появляется холодная следователь Степнова (Мариэтта Цигаль-Полищук), которая прямо говорит: у Леры все шансы оказаться на скамье подсудимых.

Реакция зрителей

«Дыши» не уступает «Хирургу» в плане шумихи. К сценарию есть вопросы. Зрители подмечают неточности в медицинской части, но почти никто не спорит: сериал поднимает острые темы, которые редко становятся предметом разговора в кино.

По мнению многих, история Леры — это не только про семейный кризис, но и про хладнокровие некоторых врачей, ответветственности за их ошибки.

Тема, развернутая в сериале, еще долго останется непаханым полем для кинематографистов, — пишут зрители.

Фото: Кадры из сериалов «Дыши», «Хирург»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
