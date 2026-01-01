Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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О. Джей: Сделано в Америке
Награды
Награды и номинации «О. Джей: Сделано в Америке»
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Вся информация о сериале
Оскар 2017
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best Documentary
Номинант
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