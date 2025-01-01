Mike Gilbert
Однажды я пришел в Рокингем, и мы пили пиво Rolling Rock на улице, а он курил траву. Он смотрел по сторонам во дворе, вспоминая разные события, которые там происходили. И я просто спросил его: что случилось 12 июня? И он спросил меня, что я думаю, что произошло. Я сказал: «Я всегда думал, что, вероятно, ты это сделал.» Я сказал: «Я знаю, что ты сказал Эй.Си., что пришел туда, просто чтобы посмотреть, что происходит, но ножа у тебя не было.» Он покачал головой и сказал: «Да.» И он сказал, что если бы она не открыла дверь с ножом, она бы все еще была жива. Я верил в это долгое время. А потом... Он пришел туда, чтобы убить ее. Он пришел туда, чтобы убить ее из-за того, как она заставила его чувствовать себя, когда отвергала. Что она не нуждалась в нем. А потом, конечно, фактор Маркуса. Он видел в Маркусе себя 15-летней давности. И, наверное, то, что меня больше всего беспокоит в этом, так это то, что он оставил детей наверху, чтобы уйти. Они могли бы уйти и найти свою маму в таком состоянии. Если я умру завтра, я точно знаю, что он это сделал. Ни малейшего сомнения, что он этого не сделал.