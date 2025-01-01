Self - Interviewee [о О. Джее и его книге Если бы я это сделал] В тот момент ему нужны были не только деньги, но он также думал, что со временем людям станет это менее интересно. Знаешь, на каком-то уровне он чувствовал, что его начинают забывать. Как будто годы прошли. Слава — ужасное чудовище. Когда ты попробуешь её и люди забывают про тебя, это очень тяжело. Мне нужно было сесть с ним и услышать его историю, и это было эмоционально тяжело для него. Он сказал: "Скажу тебе так. Если бы я это сделал, я не мог бы сделать это один". Так что там был кто-то еще. Он сказал: "Возможно, был". И это было похоже на то, как будто он играет со мной в эту маленькую игру, но это не была особенно умная игра. Затем он рассказал мне о поездке домой, по аллее. Я предположил, что он повернул направо и остановился на светофоре, потому что слышал, что кто-то видел его. Он сказал: "Нет, нет, я не останавливался на этом светофоре. Я поехал по аллее, повернул налево и проехал по Гретна Грин к Сан-Винсенте и домой". А потом он увидел выражение моего лица. Он говорит: "Вот так бы я и поехал, знаешь, будь я виновен". У меня не было никаких сомнений в этом. Он не выдумывал всё это. Я пришёл туда, думая, что он убийца, а ушёл оттуда более убеждённым, чем когда-либо, что он убийца.