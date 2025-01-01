Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы О. Джей: Сделано в Америке Цитаты

Цитаты из сериала О. Джей: Сделано в Америке

О. Джей Симпсон [ссылаясь на свой отказ участвовать в бойкоте летних Олимпийских игр 1968 года вместе с другими известными афроамериканскими спортсменами] Я не черный, я — О. Джей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robert Lipsyte Он рассказывал мне историю о том, как был на свадьбе своего товарища по команде с женой, сидя за столом, за которым, как он сказал, в основном были "чернокожие". И он подслушал, как белая женщина за соседним столом сказала: "Смотри, вот О. Джей, сидящий со всеми этими ни#ерами". И я помню, в своей na#вности, сказал О. Джею: "Ничего себе, это должно быть ужасно для тебя". Он ответил: "Нет, это было здорово. Разве ты не понимаешь? Она знала, что я не черный. Она видела меня как О. Джея". И в тот момент я действительно думал, что он попал в ж#пу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Douglas Я учился в школе в бедном районе. Наша футбольная команда была ужасной, но наши боксеры были хороши. Мы могли проиграть четвертую четверть в матче, но выиграли бы пятую четверть после игры, бой. Это называется "пятая четверть". Это было, в лучшем случае, преступление на два года с набором. Судья в этом деле удерживал присяжных до одиннадцати часов вечера в пятницу, ровно через тринадцать лет с момента вердикта О. Джэя Симпсона третьего октября. Это, на мой взгляд, не было совпадением. И тридцатилетний срок - отражая тридцать миллионов долларов в гражданском вердикте - тоже не был совпадением. И это была пятая четверть. Они отомстили О. Джэю за то, что он выиграл наш процесс. Белая Америка отомстила О. Джэю за то, что он был оправдан в убийстве.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zoey Tur Я уже занимался многими из этих дел. Это не обычное поведение полиции. Если бы О. Джей Симпсон был черным, этого дерьма бы не произошло. Он был бы на земле, его бы дубинками избивали. Но поскольку он преодолел расу и цвет, достигнув этого возвышенного статуса знаменитости, он получил кортеж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Gascon [ссылаясь на многочисленные полицейские машины, преследующие печально известный Бронко] Это не был полицейский преследование, это было "сопровождение".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марсия Кларк - Интервьюируемая [Поняв, что Марк Фурхман засвидетельствовал ложь на суде после раскрытия записей] Что за чёрт, чувак?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марша Кларк - Интервьюируемая [шокировано узнав, что О. Джей Симпсон был арестован за вооруженное ограбление, кражу со взломом и похищение] Вы шутите? Серьезно, вы шутите? Вы ушли после двойного убийства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robin Greer Она была свободна и счастлива без него, и я думаю, он знал, что всё действительно кончилось. Она говорила себе: "Я буду встречаться с тем, кем хочу, я буду ходить, куда хочу, я буду дружить с тем, с кем хочу. Я свободна. Ты потерял меня, О. Дж. Смотри, как я бегу." В ней было что-то почти недоступное, что он не мог до конца контролировать, и я думаю, что это и было частью влечения, и, в конечном счёте, именно это и стоило ей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Hyams - Interviewee [после оглашения вердикта о невиновности] Я думаю, черная радость была очень оскорбительной и очень болезненной. Кадры новостей, где афроамериканцы всех возрастов, полов, происхождений и профессий радуются, а белые плачут... это проложило огромную красную черту в американском обществе. Она существовала тогда и существует по сей день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeffrey Toobin Серьёзно? О.J. Симпсон как жертва гражданских прав? Это было отвратительно. Это было возмутительно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ron Shipp Я спросил: "О. Джей, что случилось с твоим пальцем?" А он отвечает: "Я порезал его о стекло в Чикаго." Я говорю: "О... Хорошо." Немного позже кто-то другой сел и задал ему тот же вопрос, на что он сказал: "Я разбивал мячи для гольфа..."
[презрительно]
Ron Shipp Позже, в тот же вечер, тот же вопрос снова возник, "Знаешь, я вытаскивал мобильный телефон из Бронко; порезался..." и я был в шоке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Douglas [говоря о правильном утверждении Марсии Кларк, что они манипулировали фотографиями на стене О. Джейа] Марсия увидела стену и сказала: "Карл, ты же прекрасно знаешь, что у него никогда не было столько чернокожих на стене за всю его жизнь." Я ответил: "Марсия! О чем ты говоришь? Как ты смеешь нас в этом обвинять?"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yolanda Crawford [Спросив, почемуjuryу понадобилось всего четыре часа, чтобы вынести вердикт после 267 дней суда] Двести шестьдесят шесть ночей. Двести шестьдесят шесть ночей в полном одиночестве, оторванной от мира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T. Larry Kirkland Sr. Я считаю, что каждый, кто находится на виду, обязан делать мир лучше для последних, потерянных, никому не нужных и тех, кого не замечают. И я думал, он должен был сделать больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yolanda Crawford [после того, как О. Джей примерил кровавую перчатку] Я посмотрела на Дардена и подумала: "Не могу поверить, что ты это сделал. Ты позволил ему тебя использовать. Ты слабее, а не должен был таким быть."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
O.J. Simpson [Указывая на обувь Bruno Magli, о которой он "утверждал", что никогда не владел] Я бы никогда не одел эти ужасные туфли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Gilbert Однажды я пришел в Рокингем, и мы пили пиво Rolling Rock на улице, а он курил траву. Он смотрел по сторонам во дворе, вспоминая разные события, которые там происходили. И я просто спросил его: что случилось 12 июня? И он спросил меня, что я думаю, что произошло. Я сказал: «Я всегда думал, что, вероятно, ты это сделал.» Я сказал: «Я знаю, что ты сказал Эй.Си., что пришел туда, просто чтобы посмотреть, что происходит, но ножа у тебя не было.» Он покачал головой и сказал: «Да.» И он сказал, что если бы она не открыла дверь с ножом, она бы все еще была жива. Я верил в это долгое время. А потом... Он пришел туда, чтобы убить ее. Он пришел туда, чтобы убить ее из-за того, как она заставила его чувствовать себя, когда отвергала. Что она не нуждалась в нем. А потом, конечно, фактор Маркуса. Он видел в Маркусе себя 15-летней давности. И, наверное, то, что меня больше всего беспокоит в этом, так это то, что он оставил детей наверху, чтобы уйти. Они могли бы уйти и найти свою маму в таком состоянии. Если я умру завтра, я точно знаю, что он это сделал. Ни малейшего сомнения, что он этого не сделал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcia Clark - Interviewee [журналистам на её газоне] Почему бы вам не **уйти** отсюда, вы **сучьи** идиоты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рон Шипп Я попытался уйти оттуда, и О. Джей говорит: "Шипп, подожди. Меня попросили пройти детектор лжи, я сказал им 'нет.'" Я отвечаю: "Что ты имеешь в виду, когда сказал им 'нет'?" А он шутя: "Честно говоря, Шипп, мне снились сны о том, как я её убиваю." Я сказал: "Я умираю отсюда."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фред Голдман [о присутствии на допросе О. Дж. Симпсона в гражданском процессе] Слушать его было от отвращения до удивления.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
O.J. Simpson [последние слова, записанные 17 июня 1994 года] Я не знаю, как я оказался здесь. Я просто не знаю, как я оказался здесь. Я думал, что живу хорошей жизнью. Я думал, что хорошо обращался со всеми. Я старался, чтобы всем было комфортно и приятно. Я чувствовал доброту в себе и доброту, которую давал людям. Сейчас я не чувствую в себе никакой доброты. Я чувствую пустоту. Я чувствую полную пустоту. Мне кажется, что у меня есть что-то последнее, что я должен сказать кому-то. Пожалуйста, помните меня как Д Juice. Пожалуйста, помните меня как хорошего человека. Пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фред Голдман [упоминая о том, как О. Джей Симпсон отвечает на вопросы в ходе его допроса в гражданском иске] Он обманул нас по всем пунктам! В его теле нет ни одной честной кости. Он живет жизнью обмана и притворства, и сколько-то там десятилетий, что, мне кажется, он сам уже верит в свой бред.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
О. Джей Симпсон [нarrируя первые строки] Когда я был ребенком и рос в гетто, одной из вещей, которую я хотел больше всего, было не деньги, а слава. Я хотел, чтобы меня знали, чтобы люди говорили: "Эй, смотри, это О. Джей."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Lange [описывая место преступления] Когда я добрался туда, место было довольно хорошо оцеплено. Весь квартал был зажат в ленту, входная дверь была широко открыта, старые мелодии играли на фоне, свечи горели внутри, это была очень жестокая конфронтация: ярость, две жертвы, кровь повсюду. Мы нашли перчатку, это была левая перчатка, и следы крови, указывающие на то, что подозреваемый был ранен с левой стороны, и вот мы только начинаем разбираться в этом, когда выясняем, что это, по всей видимости, О. Джей Симпсон и его "отчуждённая" жена, у них двое детей спали, очень жестокое убийство, кому-то нужно подготовить справку о смерти для ближайших родственников, а это Симпсон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ron Shipp [указывaя на О. Джей Симпсона после его признания виновным в вооруженном грабежe и похищении] Он продолжал лезть на рожон, и почему бы и нет? Если бы я каждую разу выходил сухим из воды, "эй, я Бог!"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марсия Кларк - Интервьюируемая [говоря о Марке Фурхане, когда он давал показания на скамье свидетелей после дачи ложных показаний] Я даже не хотела на него смотреть. Ты был лжецом на протяжении всего времени, и единственная причина, по которой я знаю, что ты не подбрасывал перчатку, — это потому что не мог бы. В противном случае... Я с ними.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Hodgman [о Кристофере Дардене] У него была хорошая репутация как у человека, который мог построить дело. И, конечно, самое примечательное, что Крис был чернокожим, а мы с Марсией нет. Должен вам сказать, что за все дела, которые я вел, я никогда не чувствовал себя таким белым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Том Риччио [В ночь ограбления в Лас-Вегасе] Знаешь, что я помню об этом? Я у него в комнате, смотрю по телевизору. И тут выходит эта симпатичная, красивая брюнетка. Он говорит: "Это моя крестница. Её зовут Ким."
Ким Кардашьян Я так рада, что могу сделать своё реалити-шоу.
Том Риччио Она сказала,
[в фальцете]
Том Риччио "У меня есть шоу о моей семье."
Ким Кардашьян Это я и вся моя семья. Называется "Семейство Кардашian".
Том Риччио [в фальцете] "Мой папа был потрясающим адвокатом. Он вывел O.J. из-под уголовного преследования за убийство."
[нормальным голосом]
Том Риччио O.J. такой, "Это бред. Он был другом семьи." Он орёт на телевизор. "Солнышко, твой папа — полное г...но." Я такой, это странно. Я не знал, что такое Кардашьян. "Это шоу не продлится и двух недель," — говорит O.J.
[иронично хмыкает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Fuhrman [повторяемая фраза, когда его допросили на свидетеле] Я хочу воспользоваться своим правом на пятую поправку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Хайамс - Интервьюируемый [говоря о решении студии относительно кастинга О. Джей в Черной жути] Я думал, что есть достойные актеры-афроамериканцы, которые прошли проверку временем и продемонстрировали свой талант. Моим первым выбором были Роберт Хукс или Берни Кейси, поэтому моя реакция была не очень восторженная. Я видел «Вулкан». Я думал, что он не запугает Дэниела Дэй-Льюиса. О. Джей был знаменитостью огромного масштаба и человеком, который не продемонстрировал навыки для этой роли. Моя цель заключалась в том, чтобы посмотреть, смогу ли я заставить этого парня справиться с тем, что мне нужно. Настало время для его последней сцены. Он парень, который жаждет и бредит. Вместо того чтобы изображать кого-то, кто отчаянно хочет пить, я надел на его лицо аппаратуру, которая затрудняла его движения и речь, и она заставила его звучать так, будто он в серьезной беде. И он справился неплохо. Знаете, что я могу сказать? Он был обаятельным, замечательным парнем, он был позитивным, он старался изо всех сил, и было очевидно, что он видит будущее для себя в кино.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Hodgman [после оглашения оправдательного приговора] Позже я общался с заместителем шерифа, когда он увёл присяжных туда, где их освободили. Он сказал, что по всему парковочному участку раздавались пятюни, крики радости и улыбки от чернокожих, и я слышал это снова и снова: "Это была месть за Родни Кинга."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Hodgman [после изучения места преступления] Я считаю, что Николь вышла из дома в ожидании Рона Голдмана, но встретила О.Джея, после чего она была быстро обезврежена. На затылке были следы тупой травмы, что, возможно, соответствует показаниям судебно-медицинского эксперта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Hodgman [изучив место преступления] Я думаю, она упала первой: четыре ножевых ранения, три из которых были глубокими, одно поверхностное, нанесенное с левой стороны ее шеи. Ее голова находилась на первой ступени выше уровня тротуара, где была остальная часть ее тела. Я полагаю, что Рон Голдман был на месте преступления после того, как Николь была нейтрализована. Когда Рон подошел к Николь, двигаясь к упавшей Николь, О. Джей мог схватить Рона сзади и, вероятно, приставил нож к его горлу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Hodgman Я подозреваю, что Рон, пытаясь вырваться из цепких лап Симпсона, обратился к руке, которая его контролировала... Левой руке Симпсона... она схватила её, дёрнула, вероятно, в процессе вырвала перчатку из его руки, поэтому левая перчатка лежит на земле на месте происшествия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марк Фурман [о своей первой встрече с О. Джей Симпсоном, когда он был полицейским в форме] Это был конец декабря 1985 года. Мы получили этот вызов, и я не знал, чей это дом. Я никогда не был на вызове в этом месте, но за годы в Лос-Анджелесе десять, одиннадцать, может, двенадцать офицеров из моего участка выезжали по различным вызовам, связанным с домашними беспорядками... но не к этому дому. Симпсон стоял с левой стороны подъездной дорожки, у кустов, держа бейсбольную биту. Николь сидела на переднем сиденье Mercedes 450SL... лобовое стекло было разбито, и она такая вся в слезах, задыхается, я имею в виду, почти безудержно. У него было такое выражение лица... как будто он собирается начать битву. Я сказал: «Убери биту». И у него такое выражение... выражение ярости. Я сказал: «Убери биту». Он не сделал этого во второй раз. Я достал свою палку и уверенно сказал: «Убери её, сейчас же!» И вдруг на его лице появилась спокойствие, он уронил биту и сказал: «О, извините, офицер». Я подошёл, и она всё ещё плакала, я сказал: «Вы хотите сделать заявление?» Она ответила: «Нет». Я помню, как сказал это, потому что... я думаю, выражал своё недовольство тем, что она позволяла так с собой обращаться. Я сказал: «Это твоя жизнь."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Gilbert [о том, что О. Джей должен заплатить $33,000,000 Голдманам] О, он знал, что никогда не заплатит. Потому что система хотела убедиться, что они получат всё, что у него есть, и пригласили чувака, который ведёт дела Мэрилин Монро, Элвиса и Джеймса Дина, чтобы сказать, что О. Джей в одной категории с ними, что он будет зарабатывать такие деньги всю оставшуюся жизнь. Как его агент, я сидел там и думал, что этого не случится. Эти люди никого не убивали, или, по крайней мере, в восприятии Америки он никого не убивал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[по решению жюри о виновности в ограблении]
Marcia Clark - Interviewee Вот в чем дело. В этом деле важны оружие. Они приставили пистолеты к головам людей. Кто-то мог там погибнуть. Юридические составляющие дела имелись. Jury оправдали его из-за дела о murder trial?
[долгая пауза]
Marcia Clark - Interviewee Не удивлюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Goldman [после победы в гражданском судебном процессе] Всего: 33 000 000 долларов. Мы были настолько ошарашены этой суммой, что это было потрясающе. Но то, что люди не понимают о гражданском процессе, это то, что решение — это всего лишь бумажка, и это то, что вы получаете. А затем ответственность за взыскание суммы ложится на кредитора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марша Кларк - Участник интервью [относительно команды защиты О. Джейа] Они действительно это сделали, они его оправдали. Они действительно это сделали, они провели его через выходные двери.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcia Clark - Interviewee [о том, стоит ли заставлять О. Джей Симпсона примерить кожу перчаток, найденных на месте преступления на Рокингеме и Бунди] Крис сказал, что я хочу это сделать, а я ему в красках объяснил, почему нам не следует этого делать, и он сказал: если мы этого не сделаем, то они сделают. Я ответил: пусть, и мы покажем, почему это было полным бредом, почему это никогда не сработает из-за усадки и латекса, это никогда не подойдет так, как надо, не делай этого: это была самая большая ссора, которую мы с Крисом когда-либо имели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill Hodgman [как он себя чувствовал после оглашения вердикта о невиновности] Это было похоже на опыт вне тела. Я испытывал бесчувственность. Это действительно произошло?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Fuhrman [изучив место преступления] Левая рука Симпсона, возможно, была вокруг груди Рона, и в ходе короткого обмена, который мог включать в себя некоторое поддразнивание, Симпсон "пнул" Рона в правую щеку пять раз и дважды провел ножом по его горлу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Witlock [ссылаясь на О. Джей Симпсона после его осуждения за вооруженное ограбление и похищение] Этот парень должен был быть образцовым гражданином: он должен был ходить в церковь каждую неделю, должен был помогать детям, а вместо этого он больше навредил афроамериканским молодым людям и мальчикам, устроив этот "цирк."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Douglas Каждый черный адвокат в 1994 году был в восторге от Джонни Кохрана. И я скажу, Крис Дарден хотел "превзойти" Джонни. Он хотел обыграть человека на самой большой сцене своей карьеры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марсия Кларк - Интервьюируемая О. Джей Симпсон? Э-э. Я никогда о нём не слышала до 1994 года. Спорт меня никогда не интересовал, и я даже не могла бы сказать, в какой игре он играл. Я думала, что он - давно забытое имя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фред Голдман [о книге "Если бы я это сделал"] Все с радостью готовы были влезть в его игру. Потому что это деньги для него, а потом это будут деньги для них. Ну, мы хотели этому положить конец. В качестве крупнейшего должника мы получили права на книгу. Мы прочитали её и были в шоке. Это было максимально близко к признанию, как только можно. Мы сделали одно изменение и только одно: название книги. Мы взяли слово "если" и сделали его очень маленьким, положив его в букву "Я". Так что это стало "Если... я это сделал". Мы слышали повсюду, что мы неправы, делая это. Знаете что, было так: хорошо, вы думаете, что мы неправы, и что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Gilbert [после того, как О. Джей и его семья переехали во Флориду, где его дом не могли конфисковать Голдманы] О, Боже. Флорида была как кошмар. Я ненавижу всё во Флориде, всё, что произошло во Флориде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Lange [Как Марк Фурман должен был ответить, когда снова выходил на трибуну, вместо того чтобы ссылаться на пятую поправку после дачи ложных показаний] "Нет, я не подбрасываю улики", вот твой ответ: ты разъярён, "копы ЛАПД не подбрасывают улики. Я свёл себя с ума, использовав расовое оскорбление, мне этого не следовало делать." Ты "излагаешь это" потому что тебе терять нечего: он этого не сделал, почему, черт возьми, он этого не сделал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Карл Дуглас [о Криса Дардена] Всем в Америке было очевидно, почему он теперь в этом деле.
Эзра Эдельман Почему он в этом деле?
Карл Дуглас Ну, конечно, потому что он чернокожий! Ну это просто смешно, приятель. "О, потому что он хороший адвокат! Он хороший адвокат! Мы хотим укрепить команду!" Вот так говорили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эзра Эдельман Ты действительно веришь, что эта кровь была подброшена полицией Лос-Анджелеса?
Барри Шек - Интервьюируемый Знаешь, это не моя работа — верить или не верить. Могли ли полицейские в Лос-Анджелесе подбросить улики против мистера Симпсона в этом деле, чтобы повысить свои шансы на победу? Знаешь, было достаточно весомых доказательств, чтобы поддержать эту гипотезу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[2000-е. О. Джей Симпсон примеряет костюм старика для своего пранк-шоу "Juiced", в то время как звучит аудио из интервью 70-х, чтобы создать контраст.]
О. Джей Симпсон Вы знаете, общественность должна ассоциировать себя с атлетом. Можно восхищаться спортсменом, таких много, и множество спортсменов вас восхищает, но вы хотите чувствовать себя частью этого человека. Я думаю, что люди смотрят на меня определённым образом, и не хочу их подводить.
Интервьюер Вы чем-то отличаетесь от того, кем были десять лет назад? 20? 30?
О. Джей Симпсон Я такой же, каким всегда был. Я смотрю на себя и думаю, что я хороший парень. Я искренне верю, что в большинстве случаев, вы получаете то, что заслуживаете в этом мире. Если вы позволяете вещам происходить с вами, они будут происходить с вами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марк Фурман Для вас это документальный фильм. Для меня это конец моей жизни. Я расскажу вам историю: в 1989 году я был женат, у меня был дом, у меня была дочь, которая родилась в 1991 году, мой сын родился в 1993 году. У меня была группа друзей, невероятные друзья. Каждый из них был другим, чем я. Они все пришли из полных семей, с отцами, дома, куда они все еще могут вернуться, с комнатами, которые у них есть, но они приняли меня в свою группу. Я думал, что мне повезло. Я наконец был по-настоящему счастлив впервые в своей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
O.J. Simpson [на слушании по условно-досрочному освобождению] Когда я только приехал сюда, я был портёром, что включало в себя уборку в том отделении, где я находился, и, в общем, через относительно короткий срок я начал работать в спортзале. Каждый день я начинал с дезинфекции спортивного оборудования в зале, мыли полы вместе с другой группой, которая работала в спортзале. С тех пор как я здесь, я тренировал команды, люблю говорить: "Мы выиграли чемпионат, и мы старые парни, совершенно разнообразная группа игроков", я не играл, я просто тренировал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeffrey Toobin Крис Дарден увидел, что это дело становится странным референдумом по поводу LAPD, истории расы в Лос-Анджелесе. И Крис понял эту историю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Хайемс - Интервьюируемый Я верил, что он невинен. Я был как все, было непонятно, что мой друг мог сделать такое. Я пробрался в тюрьму, чтобы увидеть его, и там был этот парень, который был моим другом, и он выглядел иссохшим. Он был в оранжевом комбинезоне и был прикован к столу передо мной. Затем он посмотрел на меня с другой стороны пленки, как можно ближе, и сказал: "Клянусь Богом, я этого не делал." Я верил ему. Он спросил меня, могу ли я быть летописцем всей этой истории. Напишу ли я книгу об этом. Я от этого отклонился. Затем, в момент высшего сюрреализма, я сижу с ОДж и Лайл Менендес проходит за ним. И я просто сказал: блин, это больше, чем мой маленький мозг может вынести.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марша Кларк - Интервьюируемая [о присяжных] Им просто было наплевать. Они все поняли, я имею в виду, это не так сложно. Им было все равно. Так что...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcia Clark - Interviewee В гражданском процессе вам нужно доказать, что они виновны на основе большинства доказательств. Это означает 'более вероятно, чем нет'. 51% достаточно. Это очень низкий стандарт доказательства. Совершенно отличается от уголовного процесса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[реакции на 33-летний срок заключения О. Джей Симпсона после признания виновным в ограблении]
Yale Galanter Слушай, я считаю, что любой, кто рад, что человек будет заперт в клетке, — ужасный человек. Это не радостный день для кого-либо.
Fred Goldman Мы в восторге. Это, конечно, горько-сладкий момент, зная, что этот му#ак будет в тюрьме очень долго. И он будет там, где ему и положено, среди своих. И там он может жаловаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Self - Interviewee [о О. Джее и его книге Если бы я это сделал] В тот момент ему нужны были не только деньги, но он также думал, что со временем людям станет это менее интересно. Знаешь, на каком-то уровне он чувствовал, что его начинают забывать. Как будто годы прошли. Слава — ужасное чудовище. Когда ты попробуешь её и люди забывают про тебя, это очень тяжело. Мне нужно было сесть с ним и услышать его историю, и это было эмоционально тяжело для него. Он сказал: "Скажу тебе так. Если бы я это сделал, я не мог бы сделать это один". Так что там был кто-то еще. Он сказал: "Возможно, был". И это было похоже на то, как будто он играет со мной в эту маленькую игру, но это не была особенно умная игра. Затем он рассказал мне о поездке домой, по аллее. Я предположил, что он повернул направо и остановился на светофоре, потому что слышал, что кто-то видел его. Он сказал: "Нет, нет, я не останавливался на этом светофоре. Я поехал по аллее, повернул налево и проехал по Гретна Грин к Сан-Винсенте и домой". А потом он увидел выражение моего лица. Он говорит: "Вот так бы я и поехал, знаешь, будь я виновен". У меня не было никаких сомнений в этом. Он не выдумывал всё это. Я пришёл туда, думая, что он убийца, а ушёл оттуда более убеждённым, чем когда-либо, что он убийца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о несчастливом шоу пранков "Juiced"]
Mike Gilbert О. Джей сказал: "Если 90% Америки считает меня убийцей, что мне ##жить, что они ещё думают?"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
O.J. Simpson [видеозапись, на которой три черлидерши танцуют на нём] Спасибо, Иисус!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
О. Джей Симпсон
O. J. Simpson
Marcia Clark
Питер Хайамс
Peter Hyams
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Kimberly Kardashian
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше