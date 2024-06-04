В центре событий оказывается 25-летняя темнокожая девушка по имени Квини Дженкинс. Британка ямайского происхождения вынуждена существовать на грани двух культур, однако при этом ей полноценно не удается вписаться ни в одну. После болезненного разрыва отношений со старым приятелем Квини пытается спастись от одиночества любыми способами. Однако главная героиня ищет утешения не в тех местах. В скором времени она убеждается в том, что ей предстоит столкнуться с прошлым, прежде чем она сможет исправить ситуацию.