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Киноафиша Сериалы Квини

Квини (2024 - …)

Queenie 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 4 часа 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается 25-летняя темнокожая девушка по имени Квини Дженкинс. Британка ямайского происхождения вынуждена существовать на грани двух культур, однако при этом ей полноценно не удается вписаться ни в одну. После болезненного разрыва отношений со старым приятелем Квини пытается спастись от одиночества любыми способами. Однако главная героиня ищет утешения не в тех местах. В скором времени она убеждается в том, что ей предстоит столкнуться с прошлым, прежде чем она сможет исправить ситуацию.

Квини - трейлер первого сезона
Квини  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Еннис Чун-Ян
Еннис Чун-Ян
Сэмюэл Адевунми
Сэмюэл Адевунми
Элиша Эпплбаум
Дайонн Браун
Харрисон Дэниелс
Тилли Кипер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Квини - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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