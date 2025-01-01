TerraМеня зовут Тера, и я совершила ужасные вещи. Я поклялась служить тёмному хозяину. Я подчинялась каждому его приказу и совершала преступления от его имени. Я предала и атаковала всех, кто когда-либо был моим другом. Один за другим я уничтожила Юных Титанов. И, не оставив никого, кто мог бы меня остановить, я заставила целый город стать на колени. Меня зовут Тера. Я совершила ужасные вещи... и у меня нет никаких сожалений.
SladeДолжен сказать, Рэйвен, когда я узнал правду, я был впечатлён. Всё это время я не догадывался о силе, скрывающейся внутри тебя. Славная судьба, которая тебя ждёт. Всегда это те, кто молчит, не так ли?
Киборг[Киборг и Beast Boy играют в гоночные игры] Ты хочешь меня обогнать, но ты не сможешь, не сможешь... ТЫ МЕНЯ ОБОГНАЛ!
Control FreakЯ владыка монстров. Я ваши худшие ночные кошмары, ставшие реальностью. Я... Жестокий управленец!
[Аплодирует с пультом и телевизорами]
RavenДиванный овощ с улучшенным пультом. Я в шоке.
Control FreakТы будешь. Ты будешь.
Starfire[Робину, который занимается самобичеванием] Хватит, Робин, кричать на Робина!
RavenНе заставляй меня отправить тебя в другое измерение.
[Рэйвен просыпается после кошмара в своей готической комнате]
[после того, как Рэйвен рассмеялась и ушла с крыши Титан Тауэр]
StarfireМногие из ваших земных обычай# все еще странны для меня, но это было... просто жутко, верно?
RavenЯ всегда думала, что ты смешной, ББ. Но, похоже, внешность — это не всё.
[после возвращения Старфайр из будущего]
Зверобой[в слезах] Ты говоришь, что Я стану ЛЫСЫМ?
Raven[после того, как слезла с Зелёного Мальчика в его обличии носорога] ... А теперь я пахну, как задница носорога.
ДемонВы не можете надеяться победить чистое зло.
СлейдНа самом деле, я сам не такой уж хороший парень.
SladeВсего лишь небольшая неудача. Ничего, с чем два старых друга не справятся.
RobinЯ не твой друг.
Slade[Тригону] Для сведения: я ничьей служанкой не являюсь!
Beast BoyВсё началось в 1492 году с этого чаепития в Бостоне. Король Георгий, или, может, король Норм... В общем, британцы пытались заставить колонистов пить этот чай. Но они такие: "Эй! Так не пойдёт! Нам уже надоел ваш противный чай и ваши дрянные английские маффины!" И решили: "Революция!"