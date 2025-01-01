Robin [размышляя о мотивах Слейда помочь Тригону захватить мир] Так зачем ты это сделал? Ради денег? Престиж? Эти тёмные силы?

Slade Не всё так... однозначно, Робин.

Robin Продавать наш мир ради собственных интересов — это довольно однозначно для меня.

Slade Со мной или без меня, это было не остановить.

Robin Но ты сыграл свою роль; И, как и всё, что ты когда-либо делал, это привело к страданиям людей.