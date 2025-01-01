Меню
Цитаты из сериала Юные Титаны

Slade Кто знает... Я мог бы стать тебе как отец.
Robin У меня уже есть отец.
[Бэтсы улетают, звучит музыка Бэтмена]
Fang [Робину, который танцует с Кошкой против воли] Убери руки от моей девушки.
[атакует Робина]
Starfire [атакует Фанга] Убери ноги от моего мальчика!
[повторяемая фраза]
Рэйвен Азарот... Метрриот... ЗИНТОС.
Рэйвен [улыбаясь Бисту Бою и Киборгу] Спасибо... друзья.
Бист Бой Так мы действительно друзья?
Рэйвен [кивая и смущаясь] Угу.
Бист Бой И ты действительно думаешь, что я смешной?
Рэйвен Не заигрывай.
Beast Boy Видишь? ОНА считает меня смешным.
Raven Статистически, кто-то должен.
Raven Ты, может, и создал меня. Но ты *никогда* не был моим отцом.
[поражает Тригоном]
Trigon Ничтожный - незначительный -
[снова получает удар]
Raven Отцы *добр*ы. Отцы *защищают* тебя. Отцы *воспитывают* тебя. Меня защищали монахи Азарата. Меня воспитывали мои друзья. *Они* - моя семья. *Это* мой дом. И ты здесь не желанный гость!
Raven [после того, как они с Старфаером поменялись телами] Старфайр! Тебе нужно успокоиться. Мои силы зависят от эмоций. Чем больше ты чувствуешь, тем больше энергии высвобождается.
Starfire Я постараюсь успокоиться.
[делает несколько глубоких вдохов и закрывает глаза]
Starfire Покой... тишина... умиротворение...
[ее силы заставляют машину перевернуться и взлететь в воздух]
Raven Мы ну ооочень пропали.
[Титаны решают, что положить на пиццу]
Киборг Ну как ты можешь лишить меня возможности попробовать всю мясную пиццу?
Зелёный Младенец Слушай, я был почти всеми этими животными.
Raven Эм... Знаю, что это не в моем стиле, но мы только что засандалили Слейда. Не стоило бы... отпраздновать или что-то в этом роде?
[Бивис и Киборг смотрят]
Beast Boy Да!
Cyborg Шведский стол...
Beast Boy Бесплатно...
Beast Boy Бивис и Киборг: Завтрака-абалдеть!
Raven Зря спросила.
[Зверь Бой только что поймал Рэйвен]
Рэйвен Ты спасла меня? Я думала, ты не любишь меня.
Зверь Бой Думал, ты не любишь меня.
Киборги Эй, мне нравитесь оба. А теперь стойте сюда!
Aqualad Такос с рыбой? О чем ты думал? Я из океана! Это, наверное, были мои друзья!
Speedy Ты сказал, что нужно пообедать, и я пообедал. Приятного аппетита!
Киборг Когда я был в H.I.V.E., какое-то время я чувствовал себя... нормальным.
Старфайр Ну, я не знала тебя раньше, так что для меня ты *нормальный*.
Robin У тебя проблемы, Деревяшка?
Cyborg ДА, он четырёх футов в высоту и воняет как дешевый гель для волос!
Robin Как насчет того, чтобы устроить емуsonic boom?
Cyborg У меня есть sonic, если у тебя есть boom!
Robin Всё, что тебя волнует — это разрушение!
Slade А всё, что тебя волнует, ты разрушаешь.
Terra Ты сказала, что будешь моей подругой ни при каких обстоятельствах, помнишь?
Beast Boy Слэйд был прав. У тебя нет друзей.
[сейчас будем смотреть страшный фильм]
Робин Не может быть страшнее, чем тот документальный фильм о хот-догах, который Старфайр заставила нас посмотреть.
Старфайр Это было увлекательно! Я не знала, что земляне едят так много свиней... и насекомых!
[Эластигirl из Легиона Зла называет Дьяволенка по его имени]
Киборг ..."Гарфилд?"
[Дьяволенок смущённо хихикает]
Рейвен [озорно] О, я на *много* повеселюсь с этим.
Robin Никто никогда не сможет занять твоё место.
Cyborg Ты когда-нибудь видел её такой счастливой?
Beast Boy Чувак, я не думал, что Рэйвен может быть СЧАСТЛИВОЙ.
Kitten Неужели ты не можешь улыбнуться?
Robin [больная, жуткая улыбка] Может быть.
Котёнок Привет, Роббику!
Старфайр Робин... кто эта девочка, и почему она называет тебя "пупсик"?
Рэйвен Терра.
Терра Рэйвен.
Рэйвен Предательница.
Терра Ведьма.
Raven Наличие этого внутри не делает тебя зверем. Умение выбрать момент, когда это выпустить, и делает тебя человеком.
Beast Boy Хмм, может, с этого момента зови меня Зверем.
Raven У нас тут важный момент, не порть его.
Robin Слейд. Мы готовы к встрече.
Slade Отдай девушку!
Robin Неа!
Slade У тебя нет выбора. Я забираю её.
Beast Boy О, да? Ты и с какой армией?
[появляется армия огненных существ, затем Бист Бой кричит]
Cyborg Ты только и мог спросить, да?
Robin [размышляя о мотивах Слейда помочь Тригону захватить мир] Так зачем ты это сделал? Ради денег? Престиж? Эти тёмные силы?
Slade Не всё так... однозначно, Робин.
Robin Продавать наш мир ради собственных интересов — это довольно однозначно для меня.
Slade Со мной или без меня, это было не остановить.
Robin Но ты сыграл свою роль; И, как и всё, что ты когда-либо делал, это привело к страданиям людей.
Slade Я делаю это лучше всего.
Beast Boy Теперь я понимаю, как себя чувствовал Джордж Вашингтон, когда Наполеон победил его в Перл-Харборе.
Starfire Ребята. Я не знаю, что делать? Я пробовала все шутки и все звуки, которые только могу придумать, а Бист Бой все равно не хочет просыпаться. Я боюсь, что мозг Бист Боя потерян навсегда.
Raven У Бист Боя был мозг?
Beast Boy [смеется] Неплохо... Эй, погоди-ка? Чувак, это не смешно. У меня точно есть мозг. Я просто не очень часто им пользуюсь.
[повторяемая фраза]
Робин Титаны, вперёд!
Cyborg [пытаясь убедить Рэйвен прийти на день рождения, который они устраивают для неё] У нас есть пиньята в форме Мальчика-Зверя. Ты же знаешь, что хочешь её ударить.
Бист Бой Наверное, плохо слишком много смотреть телевизор.
Старфайр Но мы победили только потому, что ты слишком много смотрела телевизор.
Рэйвен Так что, полагаю, урока действительно нет.
Киборг Да, это всё было совершенно бессмысленно.
[все смеются]
Terra Меня зовут Тера, и я совершила ужасные вещи. Я поклялась служить тёмному хозяину. Я подчинялась каждому его приказу и совершала преступления от его имени. Я предала и атаковала всех, кто когда-либо был моим другом. Один за другим я уничтожила Юных Титанов. И, не оставив никого, кто мог бы меня остановить, я заставила целый город стать на колени. Меня зовут Тера. Я совершила ужасные вещи... и у меня нет никаких сожалений.
Slade Должен сказать, Рэйвен, когда я узнал правду, я был впечатлён. Всё это время я не догадывался о силе, скрывающейся внутри тебя. Славная судьба, которая тебя ждёт. Всегда это те, кто молчит, не так ли?
Киборг [Киборг и Beast Boy играют в гоночные игры] Ты хочешь меня обогнать, но ты не сможешь, не сможешь... ТЫ МЕНЯ ОБОГНАЛ!
Control Freak Я владыка монстров. Я ваши худшие ночные кошмары, ставшие реальностью. Я... Жестокий управленец!
[Аплодирует с пультом и телевизорами]
Raven Диванный овощ с улучшенным пультом. Я в шоке.
Control Freak Ты будешь. Ты будешь.
Starfire [Робину, который занимается самобичеванием] Хватит, Робин, кричать на Робина!
Raven Не заставляй меня отправить тебя в другое измерение.
[Рэйвен просыпается после кошмара в своей готической комнате]
Рэйвен Может, мне стоит задуматься о ремонте.
Beast Boy Я, может, не слишком умен, чтобы знать всё, но я достаточно туп, чтобы попробовать всё.
Cyborg Ну что, ребята, четвёртый глаз в истории, его гадости исчезли, а мы только что спасли всю к чёрту вселенную! Кто хочет французских тостов?
Starfire О, я, пожалуйста. Я буду есть их с соусом и арахисовым маслом.
[Робин только что проиграл бой]
Зелёный Малыш Слушай, тебя просто уделали. Такое случается.
Рэйвен Некоторым из нас это случается чаще, чем другим.
[Управляющий Псих указывает на чат Титов]
Фанат Титов #1 Робин и Старфаер навсегда!
Фанат Титов #2 Старфаер должна быть с Би-Би.
Фанатка Титов Ни за что!
[Старфайр, Киборг и Робин сидят за пикниковым столом]
Starfire Этот кислый жёлтый напиток действительно восхитителен.
Cyborg Эй, Старфайр?
Robin Это горчица.
Starfire Есть ещё?
[Робин и Киборг смотрят на неё странно]
Starfire Я рада её видеть. Но Блэкайн управляет видеоиграми, она может делиться очень грустными стихами И знает классные приёмы, и всегда понимает, когда люди НЕ говорят о лопатах.
Robin ...
Cyborg Вы nasty egg'и, которые украли все мои вафли!
Mad Mod Следующий урок — физика! Что поднимется... ОСТАНЕТСЯ ВВЕРХУ!
Robin Пока я это не разрушу!
Robin Вы не можете держать нас здесь вечно!
Spike Не будь странным проигравшим. Атлас просто лучше тебя, лучше нас всех!
Starfire Твой Атлас — это просто Золворг Тубек Пликсинг Зарбмаркер!
Beast Boy Да! Что она сказала!
Spike Следи за тоном! Атлас — величайший. Он заслуживает твоего уважения.
Raven Так мы получим перерывы на туалет?
Beast Boy Вы, ребята... скучали по мне?
Cyborg Конечно! Кто ещё поможет мне натереть Ти-Кар?
Robin И побиться со мной в спортзале?
Starfire И сожрать немереное количество тофу, пока Рэйвен и я это наблюдаем?
Raven Эм... может, просто сходим за пиццей?
Starfire Никогда я не была так благодарна за девять желудков.
[к её злому отцу, Тригону]
Рэйвен [повышая голос] Меня защищали монахи Азарата, я выросла с моими друзьями. *Они* - моя семья. *Это* - мой дом!
[кричит]
Рэйвен А ты здесь не welcome!
Raven Камень рожден из огня зла. / Камень станет его порталом. / Он приходит, чтобы забрать. Он приходит, чтобы родить. / Конец всех смертных вещей.
Cyborg [пока башня под атакой] Кто-нибудь объяснит, как 200 вооружённых роботов прошли мимо моей охраны?
Robin Я уже останавливал тебя раньше!
Slade Робин, если ты меня "остановил", тогда почему я всё еще здесь?
Грабитель [из теней вылетают летучие мыши] Кто здесь? Я не хочу никаких проблем.
Робин Тебе стоило подумать об этом, прежде чем совершать преступление!
Разбойник Эй, это не твой город. Разве ты не должен быть с...
Робин Только что переехал сюда и теперь работаю один!
Starfire [о армии роботов Слейда] Их слишком много, чтобы с ними сражаться. Что нам делать?
Robin Сражаться всё равно.
Starfire [встречая Теру] Как много вопросов! Пожалуйста, расскажи, откуда ты, как сюда попала, какой у тебя любимый цвет и хочешь ли ты стать моим другом?
Terra Эм, Земля, пришла, красный и, да, конечно.
Starfire [обняв Теру] Привет, новый друг!
Red X Пациент, ты слишком серьезно относишься к жизни.
Raven [во время битвы в башне, она видит, как из комнаты выходят роботы] Это моя комната! НИКТО НЕ ЗАХОДИТ В МОЮ КОМНАТУ!
Зелёный Кот Кто хочет тофу вафли?
Киборг Да никто не хочет этих тофу вафель.
[после того, как Рэйвен рассмеялась и ушла с крыши Титан Тауэр]
Starfire Многие из ваших земных обычай# все еще странны для меня, но это было... просто жутко, верно?
Raven Я всегда думала, что ты смешной, ББ. Но, похоже, внешность — это не всё.
[после возвращения Старфайр из будущего]
Зверобой [в слезах] Ты говоришь, что Я стану ЛЫСЫМ?
Raven [после того, как слезла с Зелёного Мальчика в его обличии носорога] ... А теперь я пахну, как задница носорога.
Демон Вы не можете надеяться победить чистое зло.
Слейд На самом деле, я сам не такой уж хороший парень.
Slade Всего лишь небольшая неудача. Ничего, с чем два старых друга не справятся.
Robin Я не твой друг.
Slade [Тригону] Для сведения: я ничьей служанкой не являюсь!
Beast Boy Всё началось в 1492 году с этого чаепития в Бостоне. Король Георгий, или, может, король Норм... В общем, британцы пытались заставить колонистов пить этот чай. Но они такие: "Эй! Так не пойдёт! Нам уже надоел ваш противный чай и ваши дрянные английские маффины!" И решили: "Революция!"
Raven Где ты историю учил? На коробке от хлопьев?
Beast Boy В чём твоя суть?
Raven [капли пота]
Cyborg Здание мэрии. Мы должны смочь спрятаться здесь. Пока танки Мэд Мода не начнут его сносить.
Raven Ого. Это было даже более уныло, чем то, что я собиралась сказать.
Ящерица Бывший член Дум Патруля, Ящерица, сэр. Как могу помочь? Ух ты! Вы Робин, да, сэр?
Робин Ну, можешь начать с того, что не будешь называть меня сэром.
Beast Boy [после того, как его уронили на голову] Это только мне кажется, или нас избивают?
Robin Робин, Рэйвен: [в унисон] Это только ты.
Pelican О, ты не видел моего гиппопотама? Он прячется, а я должен его искать.
Starfire Я не могу играть. Скажи, ты не знаешь странного человека по имени Контрольный Чувак? Он большой, но не высокий и противный, известный тем, что создает проблемы. Он сбежал в телевизор.
Beast Boy Эй, Стар, беги спасаться!
Starfire [держит три полоски тофу-бекона на голове] Смотрите. Я Рорфианская Зопгар.
[она хихикает]
Starfire [Киборг и Бист Бой смотрят на неё с недоумением]
Starfire На моей планете это ужасно смешно.
Robin Кто такой Слэйд?
Raven [к Зелёному Малышу] Я уважаю, что ты не ешь мясо... пожалуйста, уважай, что я не ем заменители мяса.
Слейд Как ты можешь спасти город, Робин, если не можешь спасти себя?
[Юные Титаны возвращаются в Башню. Старфаир врывается через дверь, радостная]
Старфаир Идите, друзья. Я поблагодарю вас всех, recitируя Поэму Благодарности. Все шесть тысяч стихов.
[Титаны выглядят в шоке]
Blackfire Как я выгляжу?
Robin ...розовый.
Starfire На вашей планете все школы такие ужасные?
Cyborg Пухлые кубики? Теперь это просто безвкусица!
[Титаны угощают Терру обедом - Старфаер держит тарелку с зеленым желе, в котором подозрительно похоже на кишечник]
Starfire Не желаешь ли попробовать мой домашний глорг?
[другие Титаны изображают "Нет! Нет!" для Терры, которая съедает это за один укус]
Terra Вкусило как... суши смешанное с мороженым. Есть еще?
Starfire Я пойду выращивать грибы!
Raven Пожалуйста, скажи, что это не еще одна глупая шутка.
Beast Boy Ладно, это не еще одна глупая шутка. Это блестящая шутка!
[повторяемая фраза]
Декой Киборга Буу-ях!
Starfire Ваш Атлас не больше, чем Золворг Тубек Пликсинг Зарбмаркер!
Beast Boy Да, она права!
Beast Boy [к зелёному Равену] Что с тобой? Сначала ты разбомбил завтрак, потом смеялся над моими шутками, потом был таким грустным, а теперь ты морпех? Определись уже!
[кричит]
Beast Boy Кто ты?
Raven [розовая, серая и зелёная Равен] Я Равен.
Cash Что происходит, приятель?
Cyborg Я хочу свою тачку.
Sammy Ну, дело в том, что... мы её немного потеряли на гонке.
Cyborg ТЫ ПОТЕРЯЛ МОЮ ТАЧКУ? МОЯ ТАЧКА ПРОИГРАЛА ГОНКУ?
Cash Да нет, мы легко его обошли. Она вела себя как мечта.
Cyborg Правда? Как ты прошёл поворот? Потому что, знаешь, я работал над подвеской... Не пытайся меня отвлечь.
Slade Ты уничтожишь Юных Титанов?
Terra Я думала, ты никогда не спросишь.
Beast Boy Ты с рыбами разговариваешь? Ага, ща!
Aqualad Я с тобой говорю, разве нет?
Beast Boy Ну, я, эээ, технически, я кальмар
Aqualad Это называется телепатия. Пойдём за мной.
Beast Boy [подражая Акваладу] Это называется телепатия.
Aqualad Я это слышал.
Beast Boy Кто этот парень?
Cyborg Ты за это ответишь, ты, маленькое пятно на траве!
Terra Ты не злишься на меня, Рэйвен? Бист Бой рассказал мне о твоих истериках.
Raven Злиться бессмысленно, мои эмоции под контролем.
Terra [издеваясь над Рэйвен] На! На! На! Злиться бессмысленно, а ты называешь меня лгуньей?
Зелёный Малыш [Зелёный Малыш предлагает спасти свою команду из разрушающегося подводного комплекса, превратившись в кит и позволив им кататься у него в пасти]
[указывает на пасть]
Зелёный Малыш Привет...
Рэйвен Я бы на самом деле предпочла просто остаться здесь и утонуть.
Старфайр Киборг, ты, похоже, как лобстер.
[все смотрят на неё странно]
Рэйвен Думаю, она имеет в виду угрюмого.
Starfire [после того, как они вернули свои тела, обращаясь к Рэйвен] Я — это я! А ты — это ты!
Cyborg [остальные Титаны получили свои тела назад] И мы — это мы!
Robin Спасибо вам двоим.
Beast Boy Давайте, девчонки!
Starfire Мы это сделали!
[прыгает и обнимает Рэйвен]
Raven [в ужасе] Эээ... ты обнимаешь меня!
Кид Флэш Подождите секунду. Если вы называете себя "H.I.V.E. Five", почему вас шестеро?
[неловкая пауза]
Си-Мор [слабо] Потому что... это... звучит круче...
Старфайр Давайте начнем групповой объятие!
Robin Созываю всех Титанов!
Мадам Руж Да, Робин, поддерживай связь.
Тригон Время пришло. Пророчество сбудется. Сегодня вечером, на закате, когда планеты.align, портал будет открыт. Наконец-то я буду свободен от этой адской тюрьмы, и Земля станет моей.
Beast Boy О, изогнутые линии. Очень информативно.
Raven Непридуманная радость? Не совсем моя тема.
[во время боя с Плазмусом]
Зелёный Фонарь Только одно хуже, чем слизь...
Рэйвен [пролетая мимо] Чихаю слизью.
Зелёный Фонарь Фу... противно!
Raven Я до сих пор оттираю его слюни с лица. Я не хочу, чтобы он был где-то рядом с моим мозгом.
Beast Boy Британская инженерия. Лучшая в мире.
Raven Можешь, пожалуйста, прекратить говорить так?
Beast Boy Ты просто завидуешь, потому что я звучит как рок-звезда.
Raven [только что заметила трусы Мэд Мода] Ладно... это действительно не то, что я хотела увидеть.
Beast Boy Чувак, черепахи в курсе дела.
[Гизмо, Мамонт и Маленький Виккид загнали Кид Флэша в угол]
Гизмо Конец дороги, сопляк!
Кид Флэш Вы, ребята, понимаете, что я могу проходить сквозь solid вещи, да?
[он проходит сквозь стену и появляется за спинами злодеев]
Кид Флэш Пока, ребята!
[убегает]
Slade Ты даже до меня не дотянешься.
Киборг В этом тофу есть какое-нибудь мясо?
Зверь Нет, в тофу нет мяса, это ТОФУ.
Директорша Уверяю вас, такие неудачи не терпятся в H.I.V.E.. Как только агенты будут изъяты у властей, с ними проведут воспитательную работу. Строгое воспитание.
Слейд На самом деле, ваши агенты довольно успешно выполнили мои планы. Я никогда не ожидал, что они добьются успеха. Они лишь посланники. И сообщение было получено.
[тогда Слейд нажимает кнопку, на экране ТВ появляются изображения Робина]
Робин [на ТВ] Кто такой Слейд?
Beast Boy Будильник, будильник, тофу-яйца и бекон.
Готический чувак Итак... тебе нравятся мюзиклы?
Beast Boy Что бы я ни делал, она ВСЕ ЕЩЁ обращается со мной как с яичницей из тофу.
Robin [к Синдерблоку] Отдай это, Синдерблок, прежде чем мы отдадим тебя обратно.
Starfire Я не буду читать твою книгу злости и завитков.
Зверобой ...кааааааай... ты с субтитрами?
[после выигрыша в онлайн-игре]
Атлас Атлас снова победил! Дерек Уайат из Восточного Готэма... Я вас доминирую.
[Темно и Зверобой превратился в осьминога]
Старфайр Ааа! Чьи-то когти на моих гребцах.
[Два щелчка]
Зверобой Хе-хе... моя вина
Raven Мне страшно. Но это не значит, что я не могу дать отпор.
Terra Они действительно доверяют мне.
Cyborg Я не собираюсь терпеть attitude от КОРАБЛЯ!
Starfire Привет, Старфайр! Привет, крошечная деревянная фигурка Старфайр!
Mumbo Это лишь справедливо предупредить тебя - я понятия не имею, что делаю!
Зверь Убийца Я просто... практикуюсь в свисте носом!
[свистит]
Mad Mod 'Привет, мои утки!
Starfire Ты - клоун с длинным носом!
[Киборг пытается выдать себя за студента в H.I.V.E]
Киборг Мммм! Липкие Джоэ! Прямо как тот безумный ученый, который меня создал!
Cyborg А последний кусок пиццы достается...
[крутит кусок]
Cyborg Терра!
Robin Итак, Терра!
Beast Boy Ура!
Starfire Ты победительница!
Raven Эээ... молодец.
Cyborg Всего лишь новичок, а уже ты MVP и обладательница желанной награды — трофея с четырьмя сырами! Мир хочет знать, каково это?
Terra Эм, хорошо, и немного жирненько.
Raven Книга Азар — это не игрушка!
Slade Привет, Тера. Ты меня помнишь?
Beast Boy Это лучший пирог за всю историю пирогов.
Raven Ну... у нас есть перерыв на туалет?
Beast Boy Эээ... осторожно с падающими динозаврами?
Гарфилд Терра, стой! Мы твои друзья!
Терра У меня нет друзей. Ты помнишь?
[она ударяет его]
Киборг Так что, мы действительно друзья?
Рэйвен Да.
Зеленый Младенец И ты правда считаешь, что я смешной?
Рэйвен Не зазнавайся.
Raven [после того, как обнаруживают единственного occupant космического корабля] Так нас захватывают коровы?
Val Yor Я пытался сделать ей комплимент.
Raven Тогда почему это по-прежнему звучит как оскорбление?
Mad Mod Мои машинки! Этот назойливый мелюзга заплатит за...
[он оборачивается и видит Робина, который хватает его за рубашку]
Mad Mod Эээ... Привет, хозяин!
Brother Blood Уроки начинаются, и вот первый урок: НИКТО НЕ ОСМЕЛИВАЕТСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ БРАТЬУ КРОВИ!
Brother Blood [о Бамблби] Ещё один шпион! Скажи, кто-то из моих одноклассников вообще пришёл, чтобы УЧИТЬСЯ?
Terra [Рейвен, после землетрясения] Ты будешь смотреть на меня таким образом каждый раз, когда будет землетрясение?
Mumbo Мне всё ещё нужно в тюрьму?
Mad Mod Ничто так не учит дисциплине, как транс, стирающий память.
Starfire ...сули?
Gizmo [перебирая CDs Зелёного Этажа] Чёрт... слюни... МЕГА чёрт... слюни... чёрт... слюни...
[пытается быть смешным]
Старфайр Сколько Опаронов нужно, чтобы сделать хогей морфларка? ФИМБАР.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рон Перлман
Рон Перлман
Ron Perlman
Скотт Менвиль
Scott Menville
Уилл Фридл
Хинден Уолш
Хинден Уолш
Hynden Walch
Тара Стронг
Тара Стронг
Tara Strong
Грег Сайпс
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Хари Пэйтон
Хари Пэйтон
Khary Payton
Уил Уитон
Wil Wheaton
Эшли Джонсон
Эшли Джонсон
Ashley Johnson
Alexander Polinsky
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Malcolm McDowell
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Джеймс Арнольд Тейлор
Джеймс Арнольд Тейлор
James Arnold Taylor
Мэтт Левин
Matt Levine
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Лорен Том
Лорен Том
Lauren Tom
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Keith David
Том Кенни
Том Кенни
Tom Kenney
Стивен Рут
Стивен Рут
Stephen Root
