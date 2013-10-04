Несчастный случай в одно мгновение изменил жизнь выпускника школы Банри Тада. Упав с моста в реку, он полностью потерял память. Однако юноша все равно смог поступить в столичный университет. В начале учебного года он знакомится с приятным первокурсником Мицуо, которого преследует его бывшая девушка Коко. Постепенно Банри понимает, что влюбляется в нее, и Коко даже отвечает на его симпатию, как вдруг появляется Линда. Она утверждает, что до потери памяти они вместе учились в школе и Тада был безумно в нее влюблен.