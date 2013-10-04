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Киноафиша Сериалы Золотая пора

Золотая пора (2013 - 2014)

Gôruden taimu 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Несчастный случай в одно мгновение изменил жизнь выпускника школы Банри Тада. Упав с моста в реку, он полностью потерял память. Однако юноша все равно смог поступить в столичный университет. В начале учебного года он знакомится с приятным первокурсником Мицуо, которого преследует его бывшая девушка Коко. Постепенно Банри понимает, что влюбляется в нее, и Коко даже отвечает на его симпатию, как вдруг появляется Линда. Она утверждает, что до потери памяти они вместе учились в школе и Тада был безумно в нее влюблен.
 

В ролях
В ролях
Саори Гото
Томо Муранака
Каито Исикава
Каито Исикава
Макото Фурукава
Юи Хориэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Золотая пора - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 24 эпизода
 
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