Nana HayashidaЯ думаю: "Он наконец-то это сказал."
Чинами Ока[говоря о Мицуо и Коко] Смотреть на красивых людей меня радует!
Чинами ОкаАх... молодость.
Banri TadaДаже если ты считаешь, что я надоедаю, куда бы ты ни пошёл, я найду тебя. Я всегда буду прислушиваться к твоему голосу. Когда падает дождь, когда дует ветер, когда рассыпаются цветы, когда появляется тень. В каждом знаке я буду искать твой голос...
Banri TadaПочему ты всё ещё хочешь быть моим другом? Это потому, что тебе комфортно со мной? Потому что я понимаю твою неловкую и бесполезную натуру, и всё равно люблю тебя? Прекрати вести себя как избалованный. Когда ты отверг меня, ты потерял право желать всего этого!
Banri TadaЯ чувствую, что здесь могу заново родиться как новый человек. Я могу завести новых друзей, остаться в новом месте и жить в новом мире. Это так здорово, и я так счастлив и доволен. Даже если мне грустно или одиноко, или я допускаю ошибки, всё сияет, как золото.
Нана ХаяшитаЭто задача сенпая - заботиться о младших студентах.
Нана ХаясисидаНе забывай, Тада Банри!
Нана Хаясида[к Банри] Даже если ты не помнишь, ты важен для меня.
Nana HayashidaКогда ты упускаешь возможность что-то сказать, слова становятся все более ядовитыми. Лучше всего просто сказать все.
Нана ХаясидаЯ буду носить маску взрослого.
Banri TadaСПОЙЛЕР: Настоящее заканчивается. Здесь бесчисленные версии наших прошлых «я» всегда плачут, смеются, влюбляются, испытывают боль, шутят, радуются и страдают. Эти чувства возникают снова и снова, а в следующую секунду становятся прошлым и умирают. Всё кончено. Это конец. Но правда в том, что у каждого время именно такое. Сразу после рождения каждый момент становится прошлым и умирает. Но... я жив сейчас. Я здесь сейчас. Я могу видеть этот момент, настоящее, сейчас. Прямо сейчас... разве это не всё? После этого я вернулся к своему прежнему «я» и потерял все воспоминания с момента аварии.