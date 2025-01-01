СПОЙЛЕР: Настоящее заканчивается. Здесь бесчисленные версии наших прошлых «я» всегда плачут, смеются, влюбляются, испытывают боль, шутят, радуются и страдают. Эти чувства возникают снова и снова, а в следующую секунду становятся прошлым и умирают. Всё кончено. Это конец. Но правда в том, что у каждого время именно такое. Сразу после рождения каждый момент становится прошлым и умирает. Но... я жив сейчас. Я здесь сейчас. Я могу видеть этот момент, настоящее, сейчас. Прямо сейчас... разве это не всё? После этого я вернулся к своему прежнему «я» и потерял все воспоминания с момента аварии.