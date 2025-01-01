Меню
Цитаты из сериала Золотая пора

Banri Tada Да или нет?
Chinami Oka Ох, не называй меня 'Ока-сан', так зовут мою маму.
Banri Tada Ты хочешь вернуться? В то место, где я был раньше. Я... я хочу вернуться!
Banri Tada Словно мир, в котором я жил до сих пор, был сном, и я только что проснулся. Как будто тот, кем я был раньше, был ложью.
Banri Tada Хорошие... плохие... неожиданные происшествия. В жизни происходит всякое.
Banri Tada Я еду в Токио!
Banri Tada Есть вещи, которые невозможно избежать, даже если ты не хочешь с ними сталкиваться.
Кага, Коко Наше будущее выглядит мрачно. Как Ромео и Джульетта, мы можем в конечном итоге отравить друг друга.
Banri Tada [Дух Банри говорит] Я снова призрак.
Banri Tada [Дух Банри говорит] Мои чувства к Линде всё ещё живут в сердце Банри, но... до сих пор я воспринимал его как своего младшего близнеца.
Banri Tada Ты думаешь: "Что он говорит?"
Nana Hayashida Я думаю: "Он наконец-то это сказал."
Чинами Ока [говоря о Мицуо и Коко] Смотреть на красивых людей меня радует!
Чинами Ока Ах... молодость.
Banri Tada Даже если ты считаешь, что я надоедаю, куда бы ты ни пошёл, я найду тебя. Я всегда буду прислушиваться к твоему голосу. Когда падает дождь, когда дует ветер, когда рассыпаются цветы, когда появляется тень. В каждом знаке я буду искать твой голос...
Banri Tada Почему ты всё ещё хочешь быть моим другом? Это потому, что тебе комфортно со мной? Потому что я понимаю твою неловкую и бесполезную натуру, и всё равно люблю тебя? Прекрати вести себя как избалованный. Когда ты отверг меня, ты потерял право желать всего этого!
Banri Tada Я чувствую, что здесь могу заново родиться как новый человек. Я могу завести новых друзей, остаться в новом месте и жить в новом мире. Это так здорово, и я так счастлив и доволен. Даже если мне грустно или одиноко, или я допускаю ошибки, всё сияет, как золото.
Нана Хаяшита Это задача сенпая - заботиться о младших студентах.
Нана Хаясисида Не забывай, Тада Банри!
Нана Хаясида [к Банри] Даже если ты не помнишь, ты важен для меня.
Nana Hayashida Когда ты упускаешь возможность что-то сказать, слова становятся все более ядовитыми. Лучше всего просто сказать все.
Нана Хаясида Я буду носить маску взрослого.
Banri Tada СПОЙЛЕР: Настоящее заканчивается. Здесь бесчисленные версии наших прошлых «я» всегда плачут, смеются, влюбляются, испытывают боль, шутят, радуются и страдают. Эти чувства возникают снова и снова, а в следующую секунду становятся прошлым и умирают. Всё кончено. Это конец. Но правда в том, что у каждого время именно такое. Сразу после рождения каждый момент становится прошлым и умирает. Но... я жив сейчас. Я здесь сейчас. Я могу видеть этот момент, настоящее, сейчас. Прямо сейчас... разве это не всё? После этого я вернулся к своему прежнему «я» и потерял все воспоминания с момента аварии.
