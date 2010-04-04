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Постер сериала Под мостом над Аракавой
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Киноафиша Сериалы Под мостом над Аракавой

Под мостом над Аракавой (2010 - 2010)

Arakawa andâ za burijji 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается 22-летний молодой человек по имени Ко Итиномия, который учится в престижном вузе и является наследником крупной корпорации. Однако молодой человек хранит верность девизу своей семьи «Не будь никому должен» и не трогает капитала родственников. Он предпочитает зарабатывать на жизнь собственным трудом. Ко погружен в виртуальный мир и является оторванным «от народа», поэтому, когда после падения в реку Аракава его спасает юная девушка Нино, долго не может придумать, как отблагодарить ее.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Маая Сакамото
Кэидзи Фудзивара
Юити Накамура
Такэхито Коясу
Rie Tanaka
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Под мостом над Аракавой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 13 эпизодов
 
Под мостом над Аракавой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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