В центре событий оказывается 22-летний молодой человек по имени Ко Итиномия, который учится в престижном вузе и является наследником крупной корпорации. Однако молодой человек хранит верность девизу своей семьи «Не будь никому должен» и не трогает капитала родственников. Он предпочитает зарабатывать на жизнь собственным трудом. Ко погружен в виртуальный мир и является оторванным «от народа», поэтому, когда после падения в реку Аракава его спасает юная девушка Нино, долго не может придумать, как отблагодарить ее.