В центре событий оказывается десятилетний подросток по имени Тимми Тернер, который живет со своими родителями в небольшом городке. В жизни у главного героя происходит мало событий. Его родители довольно небрежно относятся к воспитанию своего отпрыска. За мальчиком присматривает няня, озлобленная девчонка-подросток Вики. Жизнь меняется, когда Тимми выясняет, что его рыбки Космо и Ванда на самом деле феи. Эта супружеская чета обладает магическими способностями и является покровителями главного героя.