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Постер сериала Волшебные покровители
Постер сериала Волшебные покровители
Постер сериала Волшебные покровители
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Волшебные покровители

Волшебные покровители (2001 - 2017)

The Fairly OddParents 18+
Год выпуска 2001
Страна США
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Nicktoons
Продолжительность сериала 67 часов 15 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается десятилетний подросток по имени Тимми Тернер, который живет со своими родителями в небольшом городке. В жизни у главного героя происходит мало событий. Его родители довольно небрежно относятся к воспитанию своего отпрыска. За мальчиком присматривает няня, озлобленная девчонка-подросток Вики. Жизнь меняется, когда Тимми выясняет, что его рыбки Космо и Ванда на самом деле феи. Эта супружеская чета обладает магическими способностями и является покровителями главного героя.

В ролях
В ролях
Фрэнки Мьюниз
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Роб Полсен
Тара Стронг
Тара Стронг
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Волшебные покровители - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 13 эпизодов
 
Волшебные покровители - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 29 эпизодов
 
Волшебные покровители - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2003, 29 эпизодов
 
Волшебные покровители - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2004, 21 эпизод
 
Волшебные покровители - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2005, 34 эпизода
 
Волшебные покровители - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2008, 20 эпизодов
 
Волшебные покровители - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2009, 27 эпизодов
 
Волшебные покровители - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 18 эпизодов
 
Волшебные покровители - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 43 эпизода
 
Волшебные покровители - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2016, 35 эпизодов
 
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