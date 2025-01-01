Доктор Билл
Ваш ребенок часто в подавленном состоянии? Ну не вините их, вините себя! Пройдите тест на плохого родителя!
Папа Тёрнер
О, как я люблю тесты по родительству от Доктора Билла! Они помогают нам осознать, какие мы замечательные родители!
Доктор Билл
Ваш ребенок часто говорит "Я занят"?
Мама Тёрнер
[Тимми пробегает мимо] Эй, Тимми, мы смотрим Доктора Билла...
Доктор Билл
Они используют много бумажных полотенец, проводят слишком много времени в своих комнатах и говорят "не беспокойте меня"?
Тимми Тёрнер
[Тимми снова пробегает мимо] Я просто отнесу эти бумажные полотенца в свою комнату, так что не беспокойте меня!
Мама Тёрнер
О нет! Мы плохие родители!
Доктор Билл
Но еще не поздно стать отличными родителями! Восстановите и воссоедините свою семью с семейным занятием! Соберите всю семью вместе, испеките брауни, весело проведите время и прыгайте на диване или выйдите на улицу и сыграйте в крокет.