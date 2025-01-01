Доктор Билл Ваш ребенок часто в подавленном состоянии? Ну не вините их, вините себя! Пройдите тест на плохого родителя!

Папа Тёрнер О, как я люблю тесты по родительству от Доктора Билла! Они помогают нам осознать, какие мы замечательные родители!

Доктор Билл Ваш ребенок часто говорит "Я занят"?

Мама Тёрнер [Тимми пробегает мимо] Эй, Тимми, мы смотрим Доктора Билла...

Тимми Тёрнер [перебивает и убегает] Я занят!

Доктор Билл Они используют много бумажных полотенец, проводят слишком много времени в своих комнатах и говорят "не беспокойте меня"?

Тимми Тёрнер [Тимми снова пробегает мимо] Я просто отнесу эти бумажные полотенца в свою комнату, так что не беспокойте меня!

Мама Тёрнер О нет! Мы плохие родители!