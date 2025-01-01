Меню
Цитаты из сериала Волшебные покровители

Dad Turner Тимми... Я уважаю твою privacy, стуча, но утверждаю свою власть как твой отец, заходя все равно.
Cosmo Я вышла замуж за умного.
Wanda Я вышла замуж за... ну, он милый, правда?
[Тимми бросает водяную бомбу в Фрэнсиса, которая промахивается и в итоге попадает в кого-то во Франции]
Французы Мы сдаемся!
Тимми Тёрнер Привет, ребята, что нового?
[Космо зажигает свечи под водой]
Уанда Законы физики.
[раздосадовано]
Папа Тёрнер Динклебурги!
Timmy Turner Запомни: никогда не расставайся с девушкой в разделе 'Оружие для жестокого садоводства'.
Timmy Turner Собаки имеют отличное обоняние, они видят в черно-белом, и могут справлять нужду где угодно.
Cosmo Я тоже, просто я вежливый.
Timmy Turner Я большой, я причиняю боль, и меня не понимают!
Cosmo Прям как Налоговая служба.
Норм Джинн Ну всё, я иду уничтожать Канаду. У них слишком хорошо, и слишком долго.
Wanda Ой-ой... у меня что-то щекочет чувство, что "Космо собирается сделать Тимми мёртвым".
Космо [Космо в образе желе] Взгляни на мою трясущуюся прелесть и увидь ложь твоих слов.
Космо [после взрыва волшебного мира] Я ни о чём не жалею!
Ванда [Тимми, который пожелал жить в цирке] Ты не можешь быть циркачом вечно, Тимми.
Космо Да, у тебя нет опыта! Ты даже никогда не был в тюрьме.
Тимми Тёрнер Ух ты, моя мама в детстве.
Молодой Папа Тёрнер Да... и у неё красивое имя. Это...
[мимо проезжает грузовик Mack, громко гудя, мимо Тимми и Молодого Папы]
Молодой Папа Тёрнер ...но все зовут её Мамой.
Мама Тёрнер Тимми, ты же знаешь, что не должен заставлять папу кричать как девчонка трижды за день.
Тимми Тёрнер Это круто! Мир без девочек. Я могу делать всё, что хочу!
Тимми Тёрнер [пук] Я свободен!
Космо [Космо нюхает воздух] Ух, свобода воняет.
Dad Turner [обращаясь к маме Тёрнер, подготавливающей овощи] Поспеши, дорогая! Судьи судят, а Динкельбурги уже Динкельбургуют!
Denzel Crocker ФЕИ!
Папа Честера [плача] Без этого зуба ты совсем как твоя мамочка.
Космо [К Тими] Что тебе сделала Новая Зеландия?
Wanda Две ошибки не делают правоту.
Cosmo Но три избранные дороги ведут налево, и теперь пора к шоу!
Папа Тернер Тут пусто и одиноко, как в моём детстве!
Timmy Turner Хотел бы я discreetно покинуть эту комнату.
[Космо превращает ножки своего стола в ракеты. Тимми прорывается через потолок.]
Timmy Turner Аааааггггггххх!
Wanda [Космо] Это значит, незаметно.
Cosmo Ну, если бы он не орал, его бы не заметили.
Timmy Turner Это может показаться шаблонным, но тебе нужно бросить мою отрубленную голову в распродажу!
Cosmo Если Ванда это увидит, она подумает, что я идиот.
Timmy Turner И это будет для неё *как* новость?
Wanda [гоняясь за Вики в космосе] Сила велика с этим.
Cosmo Люк, я твой отец. Я всегда хотел это сказать.
Cosmo Не забудь про бешенство! Всё вкуснее с бешенством!
Denzel Crocker [показывает картину] А вот ещё одна картина... Крик.
Timmy Turner Почему он кричит?
Denzel Crocker Потому что он ошибся! И получил кол!
[разворачивает нижнюю часть картины, чтобы показать стол рядом с кричащим человеком, на котором стоит F]
Denzel Crocker Как ты!
[приклеивает бумажку с пометкой F на волосы Тимми]
Wanda Оооо, Козлиная любовь!
Cosmo Говорят, это самая искренняя любовь.
Cosmo Ох, расслабься, Тимми. Она, наверное, перестанет смеяться, когда тот инопланетный цветок, который ты ей подарил, в полночь вырвет ей сердце.
Denzel Crocker Эй, Тёрнер взорвался! Это на одного ученика меньше!
[после путешествия во времени]
Тимми Круто! Мы в Средние века!
Космо Смотри! Я в зрелом возрасте!
[превращается в мужчину среднего возраста]
Космо ЭЙ, ДЕТИ, УБИРАЙТЕСЬ С МОЕЙ ТЕРРИТОРИИ!
Wanda Ты заставила папу плакать.
Cosmo Да. Обычно для этого требуется обезьяна или миска пудинга.
Cosmo Не понимаю. Если ты не женат на ней, почему она хочет тебя убить?
Jorgen von Strangle За неудачу с отвлечением дракона красивый фей проигрывает! Но он всё равно очень сексуален.
Wandisimo С этим я могу смириться.
Мама Тёрнер [Тимми ест хлопья, как собака] Он явно голоден.
Папа Тёрнер Нет, нет, просто так сейчас все дети едят хлопья; лицом в тарелку. Я в тренде!
[Начинает есть свои хлопья, как Тимми]
Тимми Тёрнер [Школьный автобус подъезжает] Школьный автобус! Школьный автобус! Догоняй! Догоняй! Догоняй! Догоняй!
Папа Тёрнер Ух ты, Тимми действительно любит школу или что?
[Сунул лицо в чашку с горячим кофе]
Папа Тёрнер Ой, горячо! Это не работает с горячим!
Dad И вот здесь я бы поставил трофей... ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛ ОН!
[маскоты праздника обсуждают, чем они занимаются]
Купидон Ну, я заставляю детей влюбляться.
Дети Фу.
Купидон Понял.
Космо Не Вики.
Хлоя Фи как на В.
[после превращения в черепаху и нахождения голодным мальчиком]
Вандисимо Нет. Я слишком секси, чтобы меня кушать.
Dad [видит, как Тимми смотрит на мистера Крокера в платье на своем компьютере]
Dad Боже! Ты же знаешь, что тебе нельзя заходить на такие сайты!
Timmy Turner Но это мой учитель.
Dad Ну, это действительно делает его довольно...
Vicky Ну ладно, лох, время спать!
Timmy Turner Но сейчас только шесть ноль четыре!
Vicky Ну, на Восточном побережье уже девять ноль четыре. СПАТЬ!
[через мгновение, в комнате Тимми, его часы показывают шесть ноль пять]
Cosmo Теперь на Восточном побережье девять ноль пять!
Компьютер Загружаю доказательства волшебных покровителей. Один процент.
Дензел Крокер УРА!
Компьютер Ноль процентов.
Дензел Крокер Фу! Проклятая эта устаревшая технология старше месяца!
Компьютер Минус один процент.
Wanda Тимми, нельзя иметь и ум, и силу. Нужно выбрать что-то одно.
Cosmo Или сделай, как я. Выбери ничего.
Cosmo Очевидно, я ещё и полон незнания.
Timmy Turner Скучная беседа. Не могу сосредоточиться.
Космо [потому что Ванда наряжена в поджелудочную железу]
[улыбается]
Космо Ты можешь быть удалён?
Wanda Посмотрите на нашу диаграмму. 99.9% — Тимми. 0.01% — Остальные.
Timmy Turner Кто другие?
Wanda Ванда, Козмо: Тимми!
Дензел Крокер [Директор Уэксалпакс запер всех в классе] Нет! Я не могу быть запертым в комнате с детьми! Я не люблю людей! Я едва ли человек!
[прячется за своим столом]
Дензел Крокер ПОМОГИТЕ!
[Космо сделал операцию по увеличению груди]
Космо Я держу их.
Wanda [Уанда читает книгу в разделе "Все мужчины — дураки" в библиотеке] Ах, Хилари! Как ты с этим справлялась?
Jorgen von Strangle Пора немного пофеерить!
Cosmo Хорошие новости, я нашёл свою селезёнку!
Timmy Turner Это стейк с кровью.
Cosmo В таком случае, я его забираю. Я заказывал свою селезёнку с кровью.
Dad Хорошо, что я приземлился на эту мягкую маму!
[тема песни]
Хор Тимми — обычный парень, которого никто не понимает / Мама, Папа и Вика всегда дают ему команды!
Вика КРОВАТЬ, УБЛЮДОК!
Хор Уныние и грусть в его комнате / тут же развеиваются / благодаря его волшебной рыбке, которая исполняет все его желания / Ведь на самом деле, это его... Чудо-родители, Чудесные родители!
Уанда Жезлы и крылья!
Космо Летающие короны!
Хор Чудо-родители, Чудесные родители! Дико креативные, милые, качки, тачки!
Тимми Тёрнер Тупая резиновая гусь, зелёный лось, гуава-джус! Огромная змея, торт на день рождения, большие картошки, шоколадный коктейль!
Хор Чудо-родители, Чудесные родители! У тебя сносит крышу, когда ты тот самый ребёнок с Чудесными родителями!
Вика Да уж, конечно!
[Вику ударяет током]
Wandisimo Неужели это так? Уанда, любовь всей моей жизни, которую я потерял из-за Козмо, который ушел, когда женился на тебе, чтобы ты осталась потерянной для меня?
Директор Уэкслплакс [после того, как Тимми выиграл выборы, и дети вернулись после отравления едой из-за торта] Так, Тимми, что ты скажешь о необходимости выполнять все обязанности президента?
Тимми Тёрнер Пара пустяков!
[все дети заболели, и их лица стали зелеными]
Cosmo Вот за это меня и поставили на испытательный срок.
Wanda Он считает всё смешным. Смотри.
[поворачивается к Косте]
Wanda Пудинг.
Cosmo ХА-ХА-ХА-ХА. Она сказала пуд, а потом сказала дин.
Тимми Тёрнер Могу я *пожалуйста* вернуть свой мяч?
Доктор Бендер Какое слово я ищу? Эээ... НЕТ! ХАХАХА
Директор Ваксельплэкс КРОКЕР!
Папа Тёрнер [Мистер Тёрнер наедается драконом] Кажется и ощущается так, будто я получаю настоящие ожоги третьей степени! Ай! То есть, круто!
Jorgen von Strangle Что, чёрт возьми, происходит с моими огромными трицепсами?
Timmy Turner Потрясающе — мальчики дерутся за меня!
Timmy Turner Это весело и разрушительно. Это весело-рушащее.
Mom Turner Потерять сына - это лучшее, что с нами когда-либо случалось!
Dad Turner У нас есть сын?
Cosmo А что такого в том, чтобы быть голым на людях?
Announcer [Тимми, который одет в костюм] Тебе, возможно, стоит снять костюм горничной; это довольно странно.
Тимми Тёрнер Чувак, это был жёсткий монтаж.
Vicky Я не хочу быть злой всё время. Просто я действительно такой.
Sanjay [Тимми появляется, чтобы спасти всех с Острова Нежеланий] У меня опять тот сон, где Тимми меня спасает!... Где твой белый конь?
Мистер Динклбург Эй, Тёрнер, я только что получил полмиллиона долларов за спасение кота из горящего здания и подумал, что будет дружески с моей стороны отдать тебе половину этой суммы!
Папа ТИ УЖАСНЫЙ!
Cosmo Теперь ты меня обнимешь?
Мама Тёрнер Тимми, ты же знаешь, как твой папа ведет себя, когда дело касается денег.
Trixie Tang Для меня ты на 0.01% больше человек.
Мэр Я ненавижу, когда не я самый крутой.
Timmy Turner [в объятиях Вики] Ух... Кислород... Темнота...
Mom Turner Тебе просто нужно быть более уверенным в своей мужественности - как я.
Chip Skylark [в предобморочном состоянии] Вторник... день яблочного соуса...
Timmy Turner Теперь стало лучше?
Chip Skylark Да. Мне не нужно было в туалет, но звук смыва успокаивает меня.
Торнер Папа Ура, я безработный!
Nega-Chin Пояс Адама Уэста!
[Мистер Крокер угощает Космо и Ванду кофе. Оба начинают вести себя гиперактивно и прыгают вверх-вниз]
Cosmo Этот кофе отличный!
[кричит]
Cosmo Кофе! Кофе! Кофе! Откуда у них это?!
Denzel Crocker Из Колумбии.
Wanda О! Нам нужно туда поехать!
Честер МакБадбат Ты заменил меня на актёра с более красивыми зубами!
А.Дж. И с большими волосами!
Санджай И с накачанным торсом!
[паузa]
Санджай Что? Я единственный, кто это заметил?
Sanjay [ошарашенно смотря на Тимми, как будто тот проявляет к нему интерес] Увидимся в моём следующем сне.
Wandisimo Принципы, как и мои бицепсы, очень красивы.
Фигура действия Краimson Chin Что-то неладно - я имею в виду, с подбородком!
Wanda Ты не думаешь, что тебе стоит искать свою маму, папу, друзей Честера и ЭйДжей, и запасных друзей Санаджая и Элмера?
Timmy Turner [читая название книги, которую только что передал ему папа Тёрнер] Глупая книга папы о том, как обучить своего слабого и беззащитного сына кунг-фу?
Cosmo Мы две половинки одного дурака!
Dad Мои мечты были разбиты много лет назад.
Timmy Turner Сколько лет назад?
Dad Сколько тебе лет?
Уанда Разве ваши родители не волнуются, где вы?
Тимми Тёрнер Мы отсутствовали всего 15 секунд.
Папа Где вы были! Была 15-секундная пауза, когда я не знал, где вы!
Тимми Тёрнер Да ладно, пап! Успокойся! Мама бы так не расстраивалась?
Папа Эх, не знаю. Давай спросим у неё, пока я пью стакан воды.
[достаёт куклу мамы Тимми]
Кукла мамы Я думаю, ты слишком строго на Тимми.
Папа [плюётся водой] О, конечно, защищай его!
Тимми Тёрнер Никакая терапия никогда не сделает этот момент нормальным.
Timmy Turner Ты что, не понимаешь? Он может превратить гравитацию в подливу! Он может превратить планеты в растения!
Wanda Он может превратить Уран в... О, боже! Мы должны остановить его!
[летаем в космическом корабле и готовимся к крушению]
Папа Нужно сбросить немного веса!
[смотрит вокруг в панике]
Папа Хмм, боулинг-балы, гири, доспехи... Рыба Тимми!
[выбрасывает рыбу Тимми через шлюз]
Тимми Тёрнер Ааа! Ты не мог выбросить гири?
Папа Эх, это твои мамкины. Я не могу их поднять!
Dad И вот откуда берутся дети.
Timmy Turner А для чего эта машина?
Dad Скажу тебе, когда подрастешь.
[после путешествия на 10 лет в прошлое]
Ванда Смотри, Тимми, ты всё ещё в животе у мамы.
Космо Я думал, она любила Тимми, почему она его съела?
[жители Атлантиды призвали кракена, чтобы съесть Космо за то, что он утопил их город]
Timmy Turner Ух ты, это довольно сурово за то, что я утопил Атлантиду один раз.
Cosmo На самом деле, я утопил её девять раз...
Wanda Ты утопил Атлантиду девять раз! Где я была, когда это случилось?
Cosmo О, пожалуйста! У меня есть целая тайная жизнь, о которой ты не знаешь!
Космо Йорген не сделан из металла, но у него может быть удлинитель, торчащий из его жопы. Обычно я не думаю, чтобы заглянуть туда.
Denzel Crocker Теперь крутим колесо, чтобы найти новое безумное увлечение.
Denzel Crocker [крутит колесо, и оно останавливается на женщинах] Женщины? Хм... может, стоит нацелиться на что-то более реальное.
Denzel Crocker [крутит колесо снова] Давай, единороги!
[повторяемая фраза]
Дензел Крокер Волшебные покровители!
Доктор Билл Ваш ребенок часто в подавленном состоянии? Ну не вините их, вините себя! Пройдите тест на плохого родителя!
Папа Тёрнер О, как я люблю тесты по родительству от Доктора Билла! Они помогают нам осознать, какие мы замечательные родители!
Доктор Билл Ваш ребенок часто говорит "Я занят"?
Мама Тёрнер [Тимми пробегает мимо] Эй, Тимми, мы смотрим Доктора Билла...
Тимми Тёрнер [перебивает и убегает] Я занят!
Доктор Билл Они используют много бумажных полотенец, проводят слишком много времени в своих комнатах и говорят "не беспокойте меня"?
Тимми Тёрнер [Тимми снова пробегает мимо] Я просто отнесу эти бумажные полотенца в свою комнату, так что не беспокойте меня!
Мама Тёрнер О нет! Мы плохие родители!
Доктор Билл Но еще не поздно стать отличными родителями! Восстановите и воссоедините свою семью с семейным занятием! Соберите всю семью вместе, испеките брауни, весело проведите время и прыгайте на диване или выйдите на улицу и сыграйте в крокет.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Daran Norris
Сьюзан Блэйксли
Susanne Blakeslee
Тара Стронг
Тара Стронг
Tara Strong
Норм МакДональд
Norm Macdonald
Карлос Аласраки
Карлос Аласраки
Carlos Alazraqui
Роб Полсен
Rob Paulsen
Том Кенни
Том Кенни
Tom Kenney
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Гилберт Готтфрид
Гилберт Готтфрид
Gilbert Gottfried
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Джей Лено
Jay Leno
Фрэнки Мьюниз
Frankie Muniz
