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Постер сериала Большое шоу Акуленка
Постер сериала Большое шоу Акуленка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Большое шоу Акуленка

Большое шоу Акуленка (2020 - 2025)

Baby Shark's Big Show! 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея/США/Канада/Франция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 50 часов 14 минут

О чем сериал

В далёком 2015 году Акулёнок мгновенно превратился в сенсацию на Youtube. Его музыкальный ролик стал самым просматриваемым за всю историю платформы, а кавер на него записали более миллиона человек, среди которых засветились многие звёзды K-Pop, а еще Уилл Смит и Карди Би. С тех пор Акулёнок подрос до собственного шоу. Его новых хитов и проделок хватило на мультсериал, ведь любознательности и очарования этому малышу не занимать. Вместе со своим неизменным товарищем по шалостям Вильямом Акулёнок будет исследовать бескрайние возможности (такому малышу все по зубам!) и купаться в любви и поддержке своих близких, которые не оставят малыша даже в самых сумасбродных приключениях.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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3.1 IMDb
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Сезоны
Большое шоу Акуленка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 51 эпизод
 
Большое шоу Акуленка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 50 эпизодов
 
Большое шоу Акуленка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 36 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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