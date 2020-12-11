В далёком 2015 году Акулёнок мгновенно превратился в сенсацию на Youtube. Его музыкальный ролик стал самым просматриваемым за всю историю платформы, а кавер на него записали более миллиона человек, среди которых засветились многие звёзды K-Pop, а еще Уилл Смит и Карди Би. С тех пор Акулёнок подрос до собственного шоу. Его новых хитов и проделок хватило на мультсериал, ведь любознательности и очарования этому малышу не занимать. Вместе со своим неизменным товарищем по шалостям Вильямом Акулёнок будет исследовать бескрайние возможности (такому малышу все по зубам!) и купаться в любви и поддержке своих близких, которые не оставят малыша даже в самых сумасбродных приключениях.