«Клео и Кукин» – это испанский семейный мультсериал о приключениях брата и сестры. Клео – старшая в семье, а Кукин – совсем еще малыш, не умеющий даже разговаривать. И все же эта парочка неразлучна. Они проводят время со своими друзьями по двору и детскому саду, постоянно попадают в какие-нибудь приключения и мечтают о временах, когда они станут взрослыми и самостоятельными людьми. Ежедневно ребята примеряют на себя роли врачей, педагогов, космонавтов, танцоров и даже детективов, чтобы найти свое призвание в жизни.