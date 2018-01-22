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Постер сериала Клео и Кукин
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Киноафиша Сериалы Клео и Кукин

Клео и Кукин (2018 - 2018)

Cleo & Cuquin 18+
Год выпуска 2018
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 1 час 45 минут

О чем сериал

«Клео и Кукин» – это испанский семейный мультсериал о приключениях брата и сестры. Клео – старшая в семье, а Кукин – совсем еще малыш, не умеющий даже разговаривать. И все же эта парочка неразлучна. Они проводят время со своими друзьями по двору и детскому саду, постоянно попадают в какие-нибудь приключения и мечтают о временах, когда они станут взрослыми и самостоятельными людьми. Ежедневно ребята примеряют на себя роли врачей, педагогов, космонавтов, танцоров и даже детективов, чтобы найти свое призвание в жизни.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Клео и Кукин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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