Цитаты из сериала Тимон и Пумба

Pumbaa Он нас сейчас обславит, Тимон! Ты должен что-то сделать!
Timon Что ты хочешь, чтобы я сделал? Переодеться и станцевать хулу?
Pumbaa Не думаю, что это сработает в такой ситуации, Тимон.
Timon Скажи ей, Пумба.
Pumbaa Что мне ей сказать?
Timon Всё, что угодно, Пумба.
Pumbaa Эmm... твой малыш Эрл прыгнул с обрыва, упал с высоты и приземлился с глухим звуком.
Mother Eagle ЧТО?
Timon Только не это, Пумба!
Mother Eagle Я предупреждала тебя, что будет, если моему малышу Эрлу сделают больно,
[сворачивает перья на правом крыле, как будто это рукав, под ним мускулистая рука с татуировкой якоря]
Guy Мы превратим вас в ангелов!
Timon Пошли отсюда, Пумба! Они нас убьют!
Guy Запах ангелов!
Timon Очевидно, что должен быть какой-то проще способ выбраться оттуда, а не прикреплять уток к ногам.
Pumbaa Например... лодка?
Timon Не перебивай, Пумба, я хочу донести мысль. Теперь, наши маленькие утки натолкнули меня на идею, и я дам тебе подсказку. Эмм... Что есть у птиц, чего нет у тебя и меня?
Pumbaa Перья?
Timon Угадай ещё.
Pumbaa Клювы?
Timon Угадай ещё.
Pumbaa Лапы?
Timon Нет, Пумба, угадай ещё раз.
Pumbaa Гнёзда?
Timon Ещё одна попытка.
Pumbaa Яйца?
Timon Нет.
Pumbaa Ум?
Timon Нет!
Pumbaa Девушки?
Timon Нет! Крылья!
Банзай Эй, я хочу сесть спереди! В прошлый раз ты сидел!
Шензи О, хорошо.
[они меняются местами]
Шензи Эй, подожди-ка! В прошлый раз этого не было!
Timon [читая статью в газете] "Преступник Квинт, самый разыскиваемый преступник восточнее Алькатраса, украл чемодан, полный денег?"
Pumbaa Нам лучше сразу пойти в полицию, сказать им, что произошло, и рассказать всё, что мы знаем! Это будет правильным решением.
Timon Откуда у тебя такая идея?
Pumbaa Ты не прочитал остальную часть статьи?
Timon [читая] "Если вы знаете что-либо об этом, пожалуйста, отправляйтесь в полицию и скажите им, что произошло, и расскажите всё, что вы знаете. Это будет правильным решением."
[Тимону к Пумбе]
Timon Пумба, мы не можем идти в полицию.
Pumbaa Почему нет?
Timon Мы нашли деньги, верно? Потом мы вернули их преступнику Квинту, так? Это делает нас соучастниками!
Pumbaa Серьёзно?
Timon Да, серьёзно! А это значит, что нам придётся пойти в тюрьму и звать друг друга Бач и надеть эти полосатые тюремные наряды!
Pumbaa Полоски делают меня толще! И не называй меня Бачом.
Timon И помни... если ты едешь домой сегодня вечером, обязательно возьми свою машину. Спокойной ночи.
Pumbaa Подожди минутку!
Timon Что, вероятно, соответствует тому времени, что у нас осталось, чтобы жить.
Шензи, гиена Ну, в конце было немного жарко.
Банзай, гиена Но я никогда не слышал о ракете без ремней безопасности и подушек безопасности.
Шензи, гиена К тому же, не было места, чтобы взять наш багаж.
Эд, гиена [смеется нечётко]
Читато Извините. Что он сказал?
Банзай, гиена Он сказал: "Здесь не подавали арахис."
Пумба Ты уверен, что правильно поступил и вернул деньги, Тимон?
Тимон Конечно, я это сделал, Пумба. Вот почему мне дали такую крупную награду.
Пумба Но это выглядит как вещички на сумму ровно $1,290,000.
Тимон Не иронично ли? Это была ровно та сумма, что за награду!
Пумба Тимон, разве ты не рад, что у нас есть 1 доллар?
Тимон Ну, конечно, рад, Пумба. Видишь мою большую радостную улыбку? Ээээй!
Quint Прощайте, лохи!... Я имею в виду, граждане.
Timon Это называется обратная психология, Пумба. Ты говоришь им, что хочешь, чтобы они сделали что-то, чего на самом деле ты не хочешь, и они этого не делают!
[Бэби Эрлу]
Timon Бэби Эрл, я хочу, чтобы ты прыгнул со скалы!
[Бэби Эрл прыгает]
Timon Аааah! Бэби Эрл!
Shenzi the Hyena Эй, у меня идея! Давайте прикинем, что мы обезьяны, и спрячемся в большой бочке, пока он не вернётся.
Banzai the Hyena Нет, это глупо. Эй, мы можем создать подходящую и комфортную обстановку для всех видов, известных как шимпанзе.
Shenzi the Hyena Да, ты только попробуй это сделать.
Ed the Hyena [говоря на своём тарабарском языке. Пока он говорит, его голова стукается о коробку, на которой он стоит] Ха-ха-ха!
Shenzi the Hyena Shenzi the Hyena, Banzai the Hyena: Эй, это неплохо!
Banzai the Hyena Что он сказал?
Shenzi the Hyena Без понятия.
Shenzi the Hyena Знаешь, мне кажется, наш «Обед из обезьяны» не хватает одного ингредиента.
Banzai the Hyena Что?
Shenzi the Hyena Всего!
[кричит]
Shenzi the Hyena Включая обезьяну!
Timon Пумба? Храбрый бык? Из всех существ, он - настоящая КО-робка! Ха-ха-ха! КО-робка! Понял?... Как жаль, что никого не было рядом, чтобы это услышать.
Timon Знаешь, на днях я встретил парня, который просто ненавидит находиться рядом с быками. Он был из Константино-БУЛЛ!
Пумба Мне как-то неловко. Может, нам стоило оставить ему записку.
Тимон О, да, что-то вроде: "Дорогой надоедливый кролик. Ты почти свёл меня с ума. С любовью и поцелуями, Тимон."
Pumbaa Ух ты! Разве не здорово, как этот добрый человек помог спасти твою жизнь, Тимон? Разве не так? Разве не так? Разве не так?
Timon Да, Пумба. Знаешь, это именно то, что заставляет доверять людям.
Pumbaa Так ты доверяешь ему сейчас? А?
Timon Нет.
Pumbaa Ух ты! Хороший человек снова спас твою жизнь, Тимон. Теперь ты ему доверяешь?
Timon Нет.
Pumbaa Ух ты! Этот добрый человек снова спас тебе жизнь, Тимон! Теперь ты ему доверяешь?
Timon Нет. И следующие два слова, которые ты произнесёшь, лучше пусть не будут «Но, Тимон».
Pumbaa Бух... Ррр... Тфмф... Вигт... Блёрр... Пфф... Бурлп... Но, Тимон!
Timon Что это? Мне не нравится, как выглядит сова. Ты это слышал, что это было?
Pumbaa Ветер.
Timon Я ему не доверяю. И не доверяю тому дереву, тому кусту или земле, по которой идём.
Pumbaa Ура, я люблю счастливые концовки.
Timon [видит, что они с Пумбой слились воедино] Ахх!
Pumbaa Буу.
Timon Чёрт.
Пумба Тимон, это меня толстым делает?
Тимон Да!
Пумба Ты даже не посмотрел!
Timon Подождите-ка, мадам, вы о моем друге говорите. Вы называете этого красавца, уродом?
[Пумбаа улыбается]
Timon Ну да, он не Бред Пиг, но он и не урод.
[Пумбаа улыбается еще шире]
Timon Ладно, он точно урод. Следующий вопрос.
Шензи Думаю, я понял!
Банзай Я тоже! Мы можем создать группу и назвать её "Обезьянки"!
[из ниоткуда Шензи ударяет его по голове огромным молотом, расплющивая его голову, и он видит звёзды]
Шензи Нет-нет. Псина.
Pumbaa Ох. Эй, в моем супе большой волосатый, шестиногий, крылатый жук. Откуда ты знал, какой мой любимый суп?
Пумба Тимон, там что-то есть.
Тимон Может, для тебя это новость, старый Пумба, но мы живём в джунглях. Здесь всегда что-то происходит.
Male Ted Ну, нам нужно доказательство, что костюм на льве, так что я хочу, чтобы ты вернулся к льву и...
Timon О, нет-нет-нет-нет, Тед. Я не думаю, что мы куда-то уедем. Поскольку мы ожидали, что ты попросишь доказательства, что костюм был на льве,
[камера отдаляется, и видно, что Лев стоит за ними в пурпурном костюме]
Timon мы привели его сюда. И он не очень-то рад.
Lion Так, вы те надоедливые маленькие Теды, которые послали этих парней сюда беспокоить меня.
Timon [Теды кричат, когда Лев перепрыгивает через ворота и начинает разносить их клуб] Знаешь что, Пумба?
Pumbaa Нет, что?
Timon С этого момента я не буду пытаться попасть в клуб, который не примет меня в члены.
Бамбу Тимон? Ты никогда не задумывался, что это за блестящие точки там наверху?
Тимон Бамбу, я не задумываюсь, я знаю. Это светлячки. Светлячки, которые застряли в этой большой синевато-черной штуке.
Бамбу О, понятно.
[тишина]
Тимон Бамбу? Ты не собираешься сказать, что думал, будто это шары газа, горящие на миллиарды миль вдали?
Quint Ты, Дед Мороз, хочешь подарить мне, Уголовному Квинту, подарки на Рождество?
Timon [в костюме Деда Мороза] О, да, я проверил свой список дважды, и ты был очень хорошим преступником в этом году. Поэтому ты заслуживаешь много подарков.
Quint Но сейчас середина июня!
Timon Правда?
[смотрит на календарь]
Timon О, ты прав! Это так! Ну что ж, похоже, мне придется забрать эти подарки назад. Нельзя их выдавать заранее.
Timon [в слишком длинном плаще] Добрый день, сэр! Мы хотели бы сделать вам предложение... э-э, я имею в виду... я, единственный в своем роде человек... хотел бы сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться...
Quint Криминал Квинт занят.
Timon Стойте! Не выставляйте нас за дверь! Я имею в виду, не выставляйте меня, единственного в своем роде человека... пока вы не увидите... это!
[демонстрирует вантуз]
Quint Что это?
Timon Это вантуз. Знаете, чтобы забирать все те деньги, что люди бросают в слив. И он может быть вашим за низкую низкую цену только на этой неделе... $1,290,000.
Pumbaa [изнутри плаща] ... в непринадлежных банкнотах.
[Тимон пинает Пумбу]
Pumbaa Я имею в виду, не в непринадлежных банкнотах!
[Тимон пинает Пумбу]
Pumbaa Ой! Я не говорил ничего!
Timon Эм... мой живот может говорить?
Pumbaa Эй, смотри, Тимон! Ты Тимонализа!
Timon Не время для шуток, Пумба.
Timon Конечно! Почему я не подумал об этом раньше?
Pumbaa Ты только что подумал, Тимон, что ты используешь это красное полотенце как плащ и выйдешь изображать матадора, а я выйду и стану быком, и после того, как мы сделаем несколько безобидных выпадов и все будут аплодировать, мы сбежим?
Timon Нет, Пумба. Я думал, что мы поймаем волшебную фею и посыплем её заколдованной летящей феей в это полотенце. Так мы сможем взмыть в небеса.
Pumbaa Слушай, Тимон, это звучит немного надуманно. Думаю, моя идея о том, что ты имел в виду, лучше.
Pumbaa От нас не укрыться, Тимон!
Timon Что нам делать?
Pumbaa Ну, ты же смелый. Может, тебе и с ним сразиться?
Timon Я? Сразиться с ним? Ты что, с ума сошел?
Pumbaa Но раньше сегодня ты сказал, что ты в три раза смелее Эль Торо.
Timon Ну, я думал, мы говорим о другом Эль Торо.
Pumbaa А потом ты сказал, что не боишься никого и ничего. Помнишь?
Timon Разве я так сказал?
Pumbaa И потом, после этого, ты сказал, что родился смелым, а я просто родился. И потом...
Timon Ладно! Я нас спасу!
Timon Пумба, есть лишь одно, что пугает меня больше, чем мумифицированные жуки или проклятия!
Pumbaa И что же это может быть?
Timon Разъярённый кабан!
Жан К счастью, это маленькое чудовище не представляет реальной угрозы и его легко устранить.
Тимон Сильно больно, когда меня устраняют.
Pumbaa Чувак, ну и дурень. Эй, Тимон, уверен, что все его шляпы боялись его.
Timon Давай посмотрим, тут же должен быть способ выбраться отсюда.
Pumbaa Почему бы не использовать небольшое открытое судно, которое перемещается по водоёмам с помощью весла, паруса или двигателя?
Timon Зачем с этим возиться, если я могу просто взять *лодку*?
Timon Это бесполезно, мы утонем! Мы утонем!
Pumbaa Может, тебе стоит просверлить дырку и выпустить воду.
Timon [пауза] Эй, знаю, я просверлю дырку и выпущу воду.
[Тимон сверлит дырку, и в лодку затекает еще больше воды]
Pumbaa Не думаю, что это была хорошая идея, Тимон.
Timon Только один может позаботиться о тебе из-за твоей болезни, Пумба.
Pumbaa Моя мама?
Timon Нет, Пумба. Это я.
Pumbaa Слушай, Тимон, вся эта вода здесь мелкая.
Timon Я вижу это, Пумба.
Pumbaa А ты всё это время мучился, чтобы перебраться через воду.
Timon Да, я знаю.
Pumbaa Хотя мог бы просто перейти эту воду, как два пальца об асфальт?
Timon Да, я знаю.
Pumbaa Легко, как отломить кору с дерева? Легко, как плюнуть? Легко, как сказать "Джек Робинсон"? Легко, как 1, 2, 3? Легко, как...
Timon [кричит] Да, я знаю, Пумба!
Pumbaa Э-э... Тимон, почему мы не принесли инструментов? Знаешь, э-э, лопаты, кирки и другие вещи для копания золота, которое мы здесь ищем.
Timon Пумба, позволь мне объяснить, что такое золотодобыча. Ты просто берёшь золото и говоришь: "Это мое"! Отсюда и термин "золотодобыча".
Пумба Что мы будем делать, чтобы сюда попасть?
Скорость Петь?
Pumbaa Не хочу на тебя давить, Тимон, но это наш последний дротик, и больше дротиков у нас не будет.
Timon Замолчи! Я знаю, что делаю.
Тимон Что ты делаешь?
Пумба Обед. Д dignitaries обедают, понимаешь.
Pumbaa Эх, Тимон, лучше отойди. Я чувствую, что сейчас будет... огромный рыг!
Timon Дорогой Пумба. Мы собираемся встретить Эмпрессу Этикеттики. Ну, держись!
Assistant Эмпресса вас сейчас примет.
Timon Ваше высочество... сеньорита.
Assistant Ну? Нельзя приветствовать Эмпрессу, ничего не сказав.
[Пумба мотает головой и потеет]
Assistant Но вы обязаны... иначе это будет ужасным нарушением этикета.
[Пумба начинает зеленеть, он изо всех сил пытается сдержаться. Затем синий, фиолетовый и...]
Pumbaa РЫГ!
Timon Эм... в нашем королевстве принято приветствовать таким образом. На самом деле, невежливо не так.
Assistant А почему ты не сделал этого?
Timon [жест "почему нет?"] РЫГ!
Empress Какие странные обычаи. РЫГ!
Timon Спасибо, вы слишком добры.
[повторяемая фраза]
Тимон О, Пумба, Пумба, Пумба...
[повторяемая фраза]
Timon Эй, что за фигня?
[повторяемая фраза]
Квинт Ха... ха... хаааа!
Timon У меня лавофобия! Моя кожа очень чувствительна к раскалённым камням!
[постоянно повторяемая фраза]
Timon Чёрт.
[повторяемая фраза]
Тимон У меня есть лучше идея...
[повторяет ту же мысль, что и Пумба]
[повторяемая строка]
Тимон Мук!
