Timon [читая статью в газете] "Преступник Квинт, самый разыскиваемый преступник восточнее Алькатраса, украл чемодан, полный денег?"

Pumbaa Нам лучше сразу пойти в полицию, сказать им, что произошло, и рассказать всё, что мы знаем! Это будет правильным решением.

Timon Откуда у тебя такая идея?

Pumbaa Ты не прочитал остальную часть статьи?

Timon [читая] "Если вы знаете что-либо об этом, пожалуйста, отправляйтесь в полицию и скажите им, что произошло, и расскажите всё, что вы знаете. Это будет правильным решением."

[Тимону к Пумбе]

Timon Пумба, мы не можем идти в полицию.

Pumbaa Почему нет?

Timon Мы нашли деньги, верно? Потом мы вернули их преступнику Квинту, так? Это делает нас соучастниками!

Timon Да, серьёзно! А это значит, что нам придётся пойти в тюрьму и звать друг друга Бач и надеть эти полосатые тюремные наряды!