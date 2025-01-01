Pumbaa
Эх, Тимон, лучше отойди. Я чувствую, что сейчас будет... огромный рыг!
Timon
Дорогой Пумба. Мы собираемся встретить Эмпрессу Этикеттики. Ну, держись!
Assistant
Эмпресса вас сейчас примет.
Timon
Ваше высочество... сеньорита.
Assistant
Ну? Нельзя приветствовать Эмпрессу, ничего не сказав.
[Пумба мотает головой и потеет]
Assistant
Но вы обязаны... иначе это будет ужасным нарушением этикета.
[Пумба начинает зеленеть, он изо всех сил пытается сдержаться. Затем синий, фиолетовый и...]
Timon
Эм... в нашем королевстве принято приветствовать таким образом. На самом деле, невежливо не так.
Assistant
А почему ты не сделал этого?
Timon
[жест "почему нет?"] РЫГ!
Empress
Какие странные обычаи. РЫГ!
Timon
Спасибо, вы слишком добры.