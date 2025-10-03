Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм

Мало кто знает, что великий режиссер когда-то снимал еще и сериалы.

Несмотря на то, что сейчас Квентин Тарантино все никак не может придумать идею для своего десятого и финального фильма, отрицать его влияние на огромное количество «чужих» кинопроектов будет сложно даже тем, кто не в восторге от его режиссерского стиля.

Еще до создания своих культовых картин как «Криминальное чтиво» или «Бесславные ублюдки» Тарантино успел поработать над множеством фильмов своих коллег по цеху, выступая в качестве сценариста, продюсера или даже актера.

К слову, его руке принадлежит и сценарий финальных эпизодов пятого сезона криминальной драмы, сцены из которой Тарантино считает своим самым большим достижением.

Сцену из финала пятого сезона «C.S.I. Место преступления» Тарантино считает своим шедевром

Об этом могли не знать даже поклонники нашумевшего сериала о буднях полицейских в криминалистической лаборатории Лас-Вегаса, но финальные два эпизода пятого сезона под названием «Grave Danger» написал и срежиссировал Квентин Тарантино.

Уже ближе к концу второй серии коллеги Ника Стоукса приходят к нему на выручку после того, как самого Ника похитили и заживо похоронили в стеклянном гробу. Операция по спасению Стоукса подразумевала, что команде придется заполнить гроб землей того же веса, что и Ник, чтобы бомба, закрепленная под гробом, не взорвалась.

Как признавался Тарантино в одном из интервью, ничего подобного он никогда в жизни не снимал, хотя и работал в основном над триллерами и боевиками. На съемки сцены в итоге ушло несколько дней, а команде приходилось работать в том числе и по ночам, но самому Тарантино это даже нравилось — в работе над таким напряженным моментом в сюжете было что-то привлекательное и, по словам Тарантино, сексуальное.

Тем временем «Убить Билла» Тарантино скоро вернется в прокат

Сам режиссер не раз признавался в том, что не воспринимает две части своего культового триллера как два отдельных фильма, так что его мечта увидеть обе картины вместе в кинотеатре скоро сбудется.

Как недавно сообщили источники, «Убить Билла» и «Убить Билла 2» снова покажут на большом экране как одно целое под названием «Убить Билла: Кровавое дело» — помимо всего прочего, в фильм войдут 7,5 минут вырезанных сцен, которые до этого не показывали нигде.

В ограниченный прокат «Убить Билла: Кровавое дело» выйдет 5 декабря.

